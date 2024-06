Ale gdyby to jeszcze była tylko historia, to paradoksalnie może byśmy uwierzyli, że to dobry materiał na święto narodowe. A wam mimo wszystko udało się te odległe wydarzenia utrzymać wciąż w centrum politycznego sporu. To dopiero nie lada osiągnięcie! Przez te 35 lat co i rusz rozgrzebywaliście zamierzchłe spory, ciągle kłóciliście się o Okrągły Stół, Magdalenkę i różne układy z esbecją, nieustannie pielęgnując dość błahe osobiste urazy. Prywatne spory rozdmuchaliście do takiego stopnia, że doszliśmy do punktu, gdy z mównicy sejmowej przerzucacie się wprost oskarżeniami, kto jest niemieckim, a kto rosyjskim agentem.

Dlaczego 4 czerwca nie nadaje się na święto narodowe

Dziś uważacie, że to wy obaliliście komunizm. WY. Nie ONI. Oni kolaborowali, poszli na układ z „komuchami”. Albo nie mają żadnych zasług, bo 13 grudnia smacznie spali, kiedy was internowali. A zarazem oczekujecie, że my, młodsze pokolenia, będziemy świętować ten dzień jako zwycięstwo całego narodu. I wam się to w jakiś dziwny sposób spina. A drugiej stronie politycznego sporu chyba zapodziało się kilka kalendarzy, bo myśląc o 4 czerwca, myli im się rok 1989 z 1992.

Sorry, ale nie zrobiliście za wiele, by sukces z 4 czerwca przekuć w coś więcej. Dziś to tylko jedna z wielu rocznic, która zwyczajnie dzieli Polaków, przez co nadaje się na święto narodowe dużo gorzej niż np. 15 sierpnia (o czym pisała Estera Flieger tutaj). Wasza opowieść o wielkim zwycięstwie Polaków nad komunistami brzmi naprawdę pięknie, tyle że trochę ją psuje puenta, że ledwo cztery lata później ci sami Polacy woleli znowu oddać władzę w ręce (post)komunistów.