W przyszłości historycy będą musieli znaleźć jakąś nazwę na czasy, w których obecnie żyjemy. Lata 20. XXI wieku zaczęły się pandemią, wojną w Ukrainie i eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie. Jak nazwać ten ponury czas? Myślę, że do opisu naszej rzeczywistości geopolitycznej najbardziej adekwatna będzie nazwa Druga Zimna Wojna. Świat jest znowu podzielony na dwa wrogie obozy: niekryjący swoich apetytów mocarstwowych reżim rosyjski, kierowany przez dyktatora, który przestał pozorować dotychczasową iluzję demokracji, oraz tzw. wolny świat, który niemal wymusza przywództwo Stanów Zjednoczonych. Problem tylko w tym, że od przyszłego roku tym krajem rządzić będzie albo starszy człowiek z objawami rozwijającej się demencji, albo nieprzewidywalny egocentryk. To kandydaci o najniższym stopniu wiarygodności w historii amerykańskiej prezydentury. Obaj są fatalną perspektywą nie tylko dla swojego kraju, ale także dla reszty świata.

Druga kadencja Bidena – wielki błąd demokratów

Tegoroczne wybór Joe Bidena w prawyborach Partii Demokratycznej jest w mojej opinii najpoważniejszym błędem tego ugrupowania od czasu poparcia secesji stanów amerykańskiego Południa na początku lat 60. XIX wieku. Chyba nawet sam dr Kevin O'Connor, osobisty lekarz obecnego prezydenta USA, nie wierzy w to, że Joe Biden ma taki zapas sił fizycznych i umysłowych, żeby podołać kolejnym czterem latom w Białym Domu.

W czasie, kiedy my w Polsce z niepokojem spoglądamy w przyszłość, coraz częściej odmieniając słowo „wojna”, kiedy bezpieczeństwo naszego narodu jest najpoważniej zagrożone od 1939 roku, połowa Amerykanów rozważa wybranie na zwierzchnika sił zbrojnych USA coraz bardziej pogubionego starszego pana, który na spotkaniach wyborczych wita się ze ścianą, plącze wyrazy w bezsensownych lub niezrozumiałych zdaniach, błogosławi mikrofony, pokazując palcem puste miejsca, zwraca się do nieistniejących ludzi i coraz częściej przewraca się na schodach prowadzących na pokład Air Force One. To nie jest niesmaczna drwina ze zdrowia starszego człowieka, ani krytyka tego znakomitego i zasłużonego amerykańskiego męża stanu, którego pamiętam z czasów, gdy był pełnym werwy senatorem lub wiceprezydentem. Zwracam jedynie uwagę, że jego zdrowie wyraźnie szwankuje, co dowodzi, że prezydent Biden powinien udać się na zasłużoną emeryturę.

Mój niepokój budzi, że Amerykanie tylko pozornie będą wybierać między Bidenem i Trumpem. Dlaczego? Ponieważ w przypadku ponownego wyboru Joe Biden będzie musiał wcześniej czy później zrezygnować z urzędu. Wtedy odda władzę nad państwem, siłami zbrojnymi i amerykańskim arsenałem wojennym wiceprezydent Kamali Harris, prawniczce z jamajsko-hinduskiej rodziny imigranckiej, która – przy całym szacunku dla jej osiągnięć zawodowych – nie ma żadnego doświadczenia w sprawach międzynarodowych i w polityce obronnej. Nim została senatorem USA, była jedynie prokuratorem generalnym stanu Kalifornia. Oczywiście, można powiedzieć, że Harry Truman też nie miał takiego doświadczenia, kiedy niespodziewanie został zaprzysiężony na prezydenta USA po śmierci Franklina D. Roosevelta 12 kwietnia 1945 roku. Ale w tamtym czasie amerykańskie siły zbrojne miały w pełni ukształtowaną strukturę organizacyjną dowodzenia na froncie europejskim i pacyficznym. Rola prezydenta w całym tym procesie wojennym ograniczała się jedynie do zatwierdzania tak ważnych decyzji jak choćby pierwsze w historii użycie broni atomowej.