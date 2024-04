Andrzej Duda, któremu od początku pełnienia urzędu prezydenta RP towarzyszą oskarżenia o łamanie konstytucji i podważenia rządów prawa, powinien więc jak ognia unikać spotkań z politykiem kalibru Trumpa, jeśli na ostatniej prostej swojej kadencji chce choć w jakimś stopniu zmyć z siebie tę złą opinię. Nie wydaje się jednak, aby głowa polskiego państwa zmieniła w tych sprawach poglądy.

Spotkanie w Trump Tower nie pozwoli polskim wyborcom zapomnieć, czy jest naprawdę PiS

Przeciwnie, przebieg spotkania w środę wieczorem przywodzi na myśl słynną scenę z 2018 r., kiedy podczas wizyty w Białym Domu Andrzej Duda stał przy biurku, za którym zasiadł Donald Trump. Jednoznaczny układ podległości, trudny do pogodzenia z deklaracją PiS o „wstawaniu z kolan”. Tym razem znów widzieliśmy, jak Donald Trump pierwszy wchodzi do wieżowca noszącego jego imię, nie zważając na to, że to Andrzejowi Dudzie, nie tylko jako urzędującemu prezydentowi, ale i gościowi, należy się pierwszeństwo. Potem Amerykanin tonem profesora oceniającego swojego ucznia chwali polskiego przywódcę. Tak jakby jego własne dokonania nie podlegały surowej krytyce. I zgoda na tylko jedno łatwe pytanie ze strony dziennikarzy, byle nie dać możliwości postawienia obu polityków w kłopotliwej sytuacji. Pokaz wolności mediów w Trumpowej wersji.

To będzie jednak ze strony Donalda Trumpa niedźwiedzia przysługa dla polskiego gościa. PiS, choćby ostatnio w wyborach samorządowych, próbuje przecież ukryć twarz radykalnego ugrupowania, które podważało rządy prawa i grało we wspólną grę z takimi prorosyjskimi politykami jak Viktor Orbán. Obrazki z minionej środy z Nowego Jorku nie pozwolą w nadchodzących wyborach Polakom o tym zapomnieć.