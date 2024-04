Czy Lewica ma przyszłość?

Wskazują na to nie tylko liczby, ale przede wszystkim zamrożenie politycznego status quo; wyniki nie pokazały żadnej ważnej zmiany, nie wyłoniły żadnego nowego trendu. Co więcej, wydaje się, że mogą ugruntować siłę koalicji, która dostała ważny komunikat: trzymajmy się razem, bo PiS wcale nie słabnie. Najsłabszy wynik dotyczy Lewicy.

Zaledwie 6.8 proc. poparcia pokazuje, że partia Włodzimierza Czarzastego, Magdy Biejat, Roberta Biedronia et consortes słabnie. Nie ma ani porywającego programu, ani pomysłu na politykę. Pomysł z aborcją wylicytowany w końcu kampanii okazał się przestrzelony. Znów wygrał Donald Tusk; nie wchodząc w koalicję wyborczą z Lewicą brutalnie pokazał jej miejsce. Można mieć wrażenie, że to zarazem podzwonne dla liderów. Jeśli Lewica nie dokona radyklanej przebudowy, jej miejsce w polskiej polityce będzie na trwałe zagrożone.

Na koniec; wygrana Rafała Trzaskowskiego w Warszawie w pierwszej turze to dodatkowa premia dla Platformy. Podobnie jest z wygraną Aleksandry Dulkiewicz w Gdańsku i innych platformerskich prezydentów. Co do innych miast, wyniki pokazały, że by wygrać w pierwszej turze potrzebny jest wyrazisty lider. Tam, gdzie go nie ma, czeka nas druga tura.