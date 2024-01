Prezes Prawa i Sprawiedliwości od kilku dni powtarza, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie tylko byli torturowani podczas pobytu w zakładzie karnym, ale też, że odpowiada za to sam premier Donald Tusk. Kilka dni temu w Sejmie pytany o stan zdrowia partyjnych kolegów prezes PiS stwierdził: – Zastosowano wobec niego tortury, my się zwrócimy do instytucji w Unii Europejskiej z oskarżeniem polskich władz o stosowanie tortur, bo decyzja na pewno zapadła na samej górze. Jestem przekonany, że to decyzja osobista Tuska i on powinien osobiście za to w Polsce odpowiadać – grzmiał Kaczyński.