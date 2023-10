Tylko 10 minut opóźnienia, prezes NBP wpada na scenę zasapany: – Niestety, żyjemy w trudnym czasie kampanii wyborczej – mówi Adam Glapiński, rozpoczynając w czwartek swoje comiesięczne wystąpienie, ze względu na walory satyryczne zwane przez złośliwców stand-upem.

Czytaj więcej Dane gospodarcze Inflacja we wrześniu w Polsce. GUS podał wstępne dane Inflacja we wrześniu spadła do 8,2 proc. rocznie z 10,1 proc. w sierpniu. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych zmalały najbardziej od niemal ośmiu lat. Ale okres wyraźnego hamowania inflacji dobiega końca.

Wykład o inflacji plus połajanki

Obawiałem się, że będzie to wiec wyborczy prezesa Glapińskiego. Myliłem się. I to bardzo.

Był to pełen emocji wykład o różnicach między inflacją rok do roku i miesiąc do miesiąca. Okraszony ostrymi połajankami pod adresem ekonomistów krytykujących bank centralny za zbyt gołębie podejście oraz mediów z obcym kapitałem, zwłaszcza „telewizji z niebieskim znakiem” (czyżby TVN?), za niezbyt entuzjastyczne przyjęcie „wielkiego sukcesu”, jakim – zdaniem prezesa Glapińskiego – jest sprowadzenie inflacji z 18,4 proc. w lutym do 8,2 proc. we wrześniu. Przypomnę: do poziomu ponad trzy razy wyższego od wciąż aktualnego celu inflacyjnego NBP – 2,5 proc.