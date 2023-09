Zuzanna Dąbrowska: Niezdecydowani wyborcy to właśnie symetryści

W raporcie zdefiniowane są trzy główne grupy niezdecydowanych: osoby, które deklarują, że zdecydowanie lub raczej pójdą na wybory, ale nie wiedzą jeszcze, jaką partię poprą; wyborcy, którzy choć mają jakieś preferencje partyjne, to nie są jeszcze pewni swojego wyboru i dopuszczają zmianę zdania; osoby, które nie są pewne, czy pójdą na wybory. „Nawet jednak wśród tych, którzy deklarują udział w wyborach, około 1/5 nie wie, na jaką partię zagłosuje (18 proc. w badaniu CBOS)” – wyliczają autorzy publikacji.

Kto pomaga PiS?

To całkiem spora grupa „symetrystów”. I to nie publikacje i programy Sroczyńskiego czy Mellera sprawiły, że jest ich tak wielu. Przyczyn niezdecydowania jest wiele, i są poważne. To m.in. brak oferty trafiającej do konkretnej grupy – np. najmłodszych wyborców, pamięć o błędach dzisiejszej opozycji z czasów gdy sprawowała władzę, brak spójnego obrazu Polski po wyborach i wizerunek partii opozycyjnych przypominający rozbite lustro. Śledzenie nieprawomyślności i odbieranie głosu tym, którzy namawiają do wyciągania wniosków z własnych błędów, zamyka niezdecydowanym wyborcom drogę do podjęcia decyzji o głosowaniu na opozycję. Może nie oddadzą głosu na PiS, ale za to 15 października zostaną w domu. I kto wtedy zasłuży na tytuł pomocnika Prawa i Sprawiedliwości?