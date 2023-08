I tu do akcji wkroczyła prawica. „Zaszczuli księdza” – oburzał się radny prawicy, bliski współpracownik Zbigniewa Ziobry i lider Suwerennej Polski Dariusz Matecki. A lokalny dziennikarz Tomasz Duklanowski postawił kropkę nad i informując, że „oskarżony bezpodstawnie” o pedofilię „dziś rzucił się pod pociąg”.

Duklanowski i Matecki pomogli ustalić personalia ofiar pedofila

Może w oburzeniu Mateckiego i Dukalnowskiego nie byłoby nic dziwnego, gdyby nie to, co zrobili wcześniej. Otóż w grudniu Duklanowski oskarżył Platformę o tuszowanie afery pedofilskiej w tej partii. Stwierdził, że działacz PO skrzywdził dzieci jednej z posłanek ze Szczecina, a partia próbuje sprawę zamieść pod dywan. Matecki zaś podając dalej „informacje” Duklanowskiego w mediach społecznościowych dodał zdjęcie posłanki Małgorzaty Filiks z PO. W efekcie umożliwiono identyfikację dzieci posłanki, będących ofiarami pedofila. Dwa miesiące później syn posłanki popełnił samobójstwo.

Oburzanie się akurat przez Mateckiego i Duklanowskiego, że ujawnienie w mediach społecznościowych personaliów „bezpodstawnie oskarżonego księdza” doprowadziło go do samobójstwa, w sytuacji, gdy oni sami ujawnili dane umożliwiając identyfikację ofiar pedofila to już taki poziom hipokryzji, który trudno sobie wyobrazić.

Matecki i Duklanowski nie mieli sobie nic do zarzucenia, przeciwnie, przekonywali, że padli ofiarą nagonki, bo ujawnili aferę pedofilską. Sęk w tym, że nie było czego ujawniać. Sprawę na policję zgłosiła sama Filiks, znajomy rodziny, natomiast działacz PO, który skrzywdził jej dzieci został aresztowany i później skazany. Wyrzucono go z pracy w urzędzie i usunięto z Platformy. Posłanka nie rozgłaszała sprawy, by chronić dzieci przed wtórna stygmatyzacją, nie zaś by tuszować aferę. Zresztą sprawca został skazany.

Czy Mateckiemu i Duklanowskiemu chodziło walkę z pedofilią, czy o politykę i o to, by znaleźć pałkę do walki z Platformą?

Czy można bronić zachowania księdza na plaży?

Dlatego też dziś mają najmniej moralnego prawa by potępiać radnych Platformy, którzy – zachowując się absolutnie skandalicznie – ujawnili dane księdza, który potem targnął się na swoje życie. Oburzanie się akurat przez Mateckiego i Duklanowskiego, że ujawnienie w mediach społecznościowych personaliów „bezpodstawnie oskarżonego księdza” doprowadziło go do samobójstwa, w sytuacji, gdy oni sami ujawnili dane umożliwiając identyfikację ofiar pedofila to już taki poziom hipokryzji, który trudno sobie wyobrazić. Niestety w walce politycznej nikt już na to nie zwraca uwagi. Podobnie jak na domniemanie niewinności czy prawo ofiar do prywatności.