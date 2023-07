Artur Bartkiewicz: Granatnik wynieść, czajnik zwrócić. Czyli sukcesy polskiej policji

Dziś zabierają policjantom czajniki, jutro każą przynieść do pracy papier toaletowy?

Z jednej strony optymistyczne jest to, że w 40-milionowym kraju, graniczącym z ogarniętą wojną Ukrainą, panuje taki spokój, że komendant główny formacji liczącej 100 tysięcy funkcjonariuszy ma czas zajmować się czajnikami w Bydgoszczy. Z drugiej strony niepokoi jednak fakt, że najwyraźniej w Polsce jest tak dobrze, że aż niemal źle, skoro komendant miejski z Bydgoszczy szuka oszczędności, pozbawiając swoich podopiecznych ciepłej herbaty. I pytanie, czy komendant główny powinien aby na pewno gniewać się na owego komendanta, czy może jednak powinien zasugerować przełożonym z Prawa i Sprawiedliwości, że – nomen omen – prawa i sprawiedliwości nie zaprowadza się w kraju charytatywnie. A skoro co i rusz znajdują się pieniądze na rozmaite plusy, to może znalazłyby się i na rachunki za prąd na komisariatach w Bydgoszczy. Bo za chwilę komendant w jakiejś innej części kraju każe policjantom przynosić do pracy własny papier toaletowy. I znów trzeba będzie tłumaczyć na Twitterze, że „każdemu policjantowi należy umożliwić załatwienie swoich potrzeb w godzinach pracy”. I znów będzie trochę śmiesznie i trochę strasznie.

Prawda jest bowiem taka, że jeśli po incydencie z granatnikiem polska policja na pewien czas stała się internetowym memem, to po aferze czajnikowej potwierdziła, że nie był to wypadek przy pracy. I strach pomyśleć, że to może nie być jeszcze koniec.