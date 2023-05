Bogusław Chrabota: Ból, który może został zrozumiany

Rosyjska inwazja wiele między nami zmieniła; mamy poczucie braterstwa, a takie słowa, jakie wypowiedział w polskim Sejmie przewodniczący ukraińskiej Rady Najwyższej Rusłan Stefanczuk, są dowodem, że dopływamy w relacjach między naszymi narodami do bezpiecznego brzegu. W przeddzień 80. rocznicy rzezi Stefanczuk pokazał, że Ukraina rozumie polski ból. „Wszystkim rodzinom i potomkom ofiar ówczesnych wydarzeń na Wołyniu składam wyrazy szczerego współczucia i wdzięczności za podtrzymywanie światłej pamięci o swoich przodkach. Pamięci, która nie wzywa do zemsty ani nienawiści, ale służy jako ostrzeżenie, że nic takiego nigdy więcej nie powtórzy się między naszymi narodami”. Oby tak się stało. Obyśmy byli mądrzejsi od tych, co byli tu przed nami. Mówi się, że historia nikogo jeszcze nic nie nauczyła. W relacjach polsko-ukraińskich mamy szansę zadać tym słowom kłam. Spróbujmy.