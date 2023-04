Marek Kozubal: Zaciemnianie zamiast wyjaśniania, czyli co stało się w Zamościu

- Jeżeli chodzi o wnioski, które wyciągnęliśmy, sytuacja była wówczas całkowicie pod kontrolą. Przypominam też, że wtedy, kiedy ewentualnie moglibyśmy rozpatrywać taką sytuację, była to połowa grudnia - wysoce niesprzyjające warunki atmosferyczne, które też nie do końca stwarzały możliwość zidentyfikowania i nie do końca tworzyły możliwość określenia jasnego (wniosku – dop. red.), czy to, co widzimy, co słyszymy, co udało nam się stwierdzić, jest warunkami atmosferycznymi czy też jakimkolwiek innym elementem - tłumaczył.

Niestety nie wiadomo o jakim zdarzeniu mówił. Wiadomo, że tego dnia Rosja przeprowadziła jeden z wielu zmasowanych ataków rakietowych na Ukrainę. Zdaniem Sił Zbrojnych Ukrainy wystrzelono wtedy 70 rakiet m.in. na Krzywy Róg, Zaporoże, Dniepr, Charków i okolice Kijowa. Gen. Wałerij Załużny, głównodowodzący ukraińskiej armii, poinformował tego dnia, że ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 60 z 76 rakiet wystrzelonych przez Rosję w stronę Ukrainy. „72 z tych 76 rakiet miało być pociskami manewrującymi (Ch-101, Kalibr, Ch-22), a cztery to pociski Ch-59” – dodał generał.

Generał Piotrowski nie sprecyzował o jaki incydent chodzi, i czy związany jest on z atakiem rakietowym tego dnia na Ukrainę, a także aktywnością ukraińskiej obrony przeciwlotniczej.

Warto jednak zadawać pytania : Czy jedna z rakiet rosyjskich lub rakiet ukraińskich, które za cel wzięły te wystrzelone przez Moskwę, spadła na terenie Polski?

Przypomnijmy, że od środy ani wojsko ani resort obrony narodowej nie precyzuje o jaki konkretnie obiekt znaleziono w lesie koło Zamościa chodzi. Szef MON Mariusz Błaszczak posługuje się na TT tylko określeniem o odnalezieniu „niezidentyfikowanego obiektu wojskowego”. Nikt też oficjalnie nie potwierdził, zarówno służby prasowe wojska, jak MON, czy faktycznie mamy do czynienia z obiektem należącym do polskich Sił Powietrznych, chociaż na opublikowanych już zdjęciach z miejsca znalezienia obiektu wynika, że niektóre elementy są oznaczone cyrylicą. Resort obrony zapewnia jedynie, że „sytuacja nie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców”.