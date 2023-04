Nowe informacje ws. znalezienia obiektu pod Bydgoszczą. Wojsko zabiera głos

Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Tomasz Piotrowski PAP/Piotr Nowak

- W tamtym czasie, kiedy doszło do takiego zdarzenia, wtedy kiedy mieliśmy sytuację oceny sytuacji powietrznej zostały użyte nasze samoloty, zostały użyte w ścisłym współdziałaniu z naszymi zagranicznymi sojusznikami samoloty sił zbrojnych innego państwa, używaliśmy nasze śmigłowce poszukiwawczo-ratownicze, starając się dojść do tego, co tak de facto nasze systemy odnotowały - powiedział w piątek Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych.

16 grudnia 2022 r. miał miejsce zmasowany atak rakietowy wojsk rosyjskich na cele na Ukrainie.

Co znaleziono pod Bydgoszczą? Generał zapewnia, że będą odpowiedzi

Gen. Piotrowski mówił, że jeśli chodzi o wyciągnięte przez polskie wojsko wnioski, "sytuacja była całkowicie pod kontrolą". - Była to połowa grudnia, wysoce niesprzyjające warunki atmosferyczne, które nie do końca stwarzały możliwość zidentyfikowania (...) i określenia jasnego, czy to, co widzimy, to, co słyszymy, to, co udało nam się stwierdzić jest warunkami atmosferycznymi czy też jakimkolwiek innym elementem - powiedział

- Chciałbym państwa uspokoić, że panujemy nad tym, co się dzieje i w porozumieniu z prokuraturą na pewno w najbliższym czasie wyjaśnimy pryncypialnie całą sytuację. Najbliższy czas na pewno da odpowiedzi na wszystkie pytania, bez względu na to, jak skomplikowane i złożone one by nie były - zapewnił gen. Piotrowski.