Tajemniczy obiekt wojskowy pod Bydgoszczą. Morawiecki mówi o rakiecie

- Również zażądałem od prokuratury wszelkich wyjaśnień, już takie wyjaśnienia wczoraj do mnie dotarły - mówił Morawiecki. - Dajmy odpowiednim służbom i prokuraturze przeprowadzić dochodzenie, które cały czas trwa - apelował.

Czytaj więcej Wojsko Co armia zgubiła koło Bydgoszczy - Śledztwo zostało wszczęte w środę, o czyn z artykułu 164 kodeksu karnego, w sprawie sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia, które zagra­ża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach – mówi "Rzeczpospolitej" prok. Grażyna Wawryniuk, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, pytana o sprawę "niezidentyfikowanego obiektu wojskowego" znalezionego w lesie położonym w okolicach Zamościa, miejscowości w pobliżu Bydgoszczy.

- Istnieją przesłanki, jak powiedział generał, aby połączyć to znalezisko, to odkrycie, ten sprzęt, jak to zostało określone, znalezione parę dni temu, z informacją, którą powzięły nasze służby już w grudniu zeszłego roku, a co do której byliśmy w stałym kontakcie z naszymi sojusznikami, wiążącej się z incydentem z połowy grudnia zeszłego roku - oświadczył Mateusz Morawiecki.

- W trakcie tego incydentu samoloty F-35 i nasze własne samoloty zostały poderwane we właściwy sposób tak, aby śledzić trajektorię tego sprzętu, tej rakiety, która znalazła się nad terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - powiedział premier.

Czytaj więcej Kraj Szczątki „obiektu wojskowego” w pobliżu Bydgoszczy. To pocisk powietrze-ziemia? "W okolicach miejscowości Zamość ok. 15 km od Bydgoszczy znaleziono szczątki niezidentyfikowanego obiektu wojskowego" - pisze na Twitterze Ministerstwo Obrony Narodowej. RMF FM podaje, że znaleziony obiekt to pocisk powietrze-ziemia.

- Dla mnie najważniejsze jest to, że Polska jest oczywiście bezpieczna, że nic się nikomu nie stało, a ten incydent, być może jeszcze nie do końca wyjaśniony, ale powinien zostać w pełni co do każdego drobnego szczegółu wyjaśniony - i poleciłem odpowiednim służbom wszystkie działania w tym zakresie - oświadczył w piątek Mateusz Morawiecki.