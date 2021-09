Michał Szułdrzyński: Gorąca polityczna jesień

Czy dojdzie do rekonstrukcji rządu? Co rusz w PiS słychać tęsknotę za tym, by premierem był jednak ktoś z „naszych". Sytuację premiera Morawieckiego utrudnia też fakt, że bardzo dużo politycznego kapitału zainwestował w Polski Ład.