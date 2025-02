Pożar w dawnej elektrowni w Moskwie. Co najmniej 5 osób zostało rannych

Jak podaje RMF FM, do pożaru na terenie dawnej elektrowni we wschodniej części Moskwy doszło w sobotę ok. godz. 18:00 czasu lokalnego czyli ok. godz. 16:00 czasu polskiego. Ze względu na drewniane podłogi ogień zaczął się bardzo szybko się rozprzestrzeniać.

W chwili wybuchu pożaru w dawnej elektrowni w Moskwie było ponad 200 osób

Niezależny rosyjski portal Meduza poinformował, że w pięciopiętrowym budynku mieści się obecnie m.in. skatepark, studio teatralne i escape roomy. Atrakcje cieszą się dużym powodzeniem, w chwili wybuchu pożaru było tam ponad 200 osób.

Z kolei rosyjski kanał na Telegramie „SHOT” przekazał, że ogień pojawił się na drugim piętrze, prawdopodobnie w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej.

O wydarzeniu napisał też na Telegramie kanał „Baza”. Poinformował on, że w krótkim czasie ogień objął około 1200 metrów kwadratowych powierzchni budynku.