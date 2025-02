Trzęsienie ziemi na Santorini. „Wyspa opustoszała”

Dane Amerykańskiej Służby Geologicznej (USGS) wskazują, że od kilku dni na Morzu Egejskim – między wyspami Santorini i Amorgos – obserwowana jest zwiększona aktywność sejsmiczna. W regionie doszło już do kilkuset wstrząsów. Choć obecnie nie ma informacji o rannych bądź zniszczeniach, to w wyniku ciągłych wstrząsów doszło do serii osunięć ziemi.

W związku z tym, że w ostatnich dniach poważnie nasiliła się aktywność sejsmiczna, Santorini opuszczają turyści, którzy przybyli na wyspę, ale i jej mieszkańcy.

Santorini: Trzęsienie ziemi. Wyspę opuszczają turyści i mieszkańcy

We wtorek rano zanotowano kilka kolejnych trzęsień ziemi, o magnitudzie od 4 do 4,9, około 20 kilometrów na południowy wschód od wyspy Amorgos. Organizacja ds. Przewidywania Trzęsień Ziemi i Ochrony Przed Nimi (OASP) ostrzega, że podobnie będzie przez całą dobę. Wstrząsy mogą potrwać przez kolejne dni, a być może nawet tygodnie – oceniają eksperci.

Na Santorini – ale także na wyspach Anafi, Ios i Amorgos – z powodu trwających cały czas wstrząsów zdecydowano o zamknięciu szkół do piątku.