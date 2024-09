- Większość naszych szkół i przedszkoli uległo zniszczeniu. Ostały się dwie, są w nich aktualnie zorganizowane punkty pomocy dla mieszkańców. Rozdajemy wodę, żywność, mamy agregaty i można napić się ciepłej herbaty i naładować telefony – mówi Jolanta Błaszczyk z Urzędu Gminy Głuchołazy. – Na razie naukę w szkole zawiesiliśmy na dwa dni, ale prawdopodobnie przedłużymy do końca tygodnia. Zastanawiamy się nad uruchomieniem nauki zdalnej lub przekierowaniu do innych placówek. Nie mamy obecnie przejazdu przez rzekę, część dzieci nie będzie mogła dostać się do swojej szkoły – tłumaczy urzędniczka.

Czytaj więcej Polityka Donald Tusk obiecuje wsparcie dla powodzian. "10 tys. zł doraźnej pomocy" - Mamy zapewnioną rezerwę na potrzeby miejsc i ludzi ogarniętych powodzią - w tej chwili miliard złotych - ogłosił premier Donald Tusk po nadzwyczajnym posiedzeniu rządu, zwołanym w związku z sytuacją powodziową.

Potrzebne wsparcie dla dzieci, które ucierpiały w czasie powodzi

– Kawalerowie i damy Orderu Uśmiechu już organizują pomoc dla dzieci z zalanych szkół. W działania te włączył się też Komitet Nauk Pedagogicznych PAN – mówi „Rzeczpospolitej” Marek Michalak, były Rzecznik Praw Dziecka i Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. I dodaje, że Głuchołazy są Miastem Orderu Uśmiechu, 50 lat temu powstał projekt obecnego orderu.

Michalak tłumaczy, dopóki nie wiadomo, jaka jest skala zniszczeń i potrzeby poszczególnych szkół nie jest jeszcze znana, lepiej wstrzymać się z organizacją pomocy rzeczowej, dopóki nie wiadomo będzie, jakie są potrzeby. – Możemy przypuszczać, że dla dzieci będą potrzebne przybory szkolne, książki czy zabawki. Ale nie wiemy, jaka jest skala tych potrzeb. Dlatego, moim zdaniem, lepsze jest wsparcie finansowe, bo dyrektorzy i nauczyciela sami najlepiej wiedzą, co będzie potrzebne dzieciom – tłumaczy Michalak.

Eksperci podkreślają, że dzieciom, które przeżyły powódź prawdopodobnie będzie potrzebna pomoc pedagogiczno-psychologiczna. MEN zapewnia, że ma na ten cel fundusze. Z pomocą małym powodzianom zgłaszają się także pedagodzy i psychologowie ze szkół w całej Polsce.