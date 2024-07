Beryl – huragan czwartej kategorii w pięciostopniowej, rosnącej skali Saffira-Simpsona – uderzył w środę w Jamajkę. Na jej wschodnim wybrzeżu zaczęły się powodzie spowodowane silnymi ulewami. W stolicy kraju – Kingston – odnotowano zaś porywy wiatru dochodzące do 130 kilometrów na godzinę. Zdaniem części ekspertów prędkość wiatru przekroczyć mogła jednak nawet 200 kilometrów na godzinę. Lotnisko w stolicy oraz w popularnym wśród turystów kurorcie Montego Bay były w środę zamknięte.

Beryl uderzył w Jamajkę. Stan klęski żywiołowej

Władze Jamajki ogłosiły stan klęski żywiołowej – Beryl to bowiem najgroźniejszy tego rodzaju żywioł, który nawiedził karaibską wyspę od 15 lat. Wezwano mieszkańców wyspy do schronienia się w domach. Na dużej części wyspy odcięto także prąd. "Ogłaszam stan klęski żywiołowej na całym terytorium wyspy Jamajki. Trwać on będzie przez najbliższy tydzień. Podpisaliśmy w tej sprawie specjalną ustawę" - powiedział premier Jamajki, Andrew Holness. Jak zaznaczył, w środę po południu, z powodu niezwykle trudnych warunków, w schroniskach umieszczono 500 osób.

Agencja Associated Press informuje, że podczas huraganu powalonych zostało wiele drzew oraz słupów energetycznych. Część dróg jest również nieprzejezdna.

Huragan Beryl sieje spustoszenie – zniszczone drzewa, domy i drogi

Zanim huragan Beryl dotarł do Jamajki, przeszedł nad kilkoma mniejszymi wyspami Karaibów – między innymi Grenadą, Carriacou oraz Saint Vincent i Grenadynami. Wyrwane tam zostały drzewa z korzeniami. Zniszczonych jest też wiele domów i gospodarstw. Żywioł zabił już co najmniej dziewięć osób.