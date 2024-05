Tornada w USA. Zawalona stacja benzynowa. Uwięzionych nawet 150 osób

Uszkodzonych zostało wiele pojazdów. Doszło do zerwania lin energetycznych oraz uszkodzenia domów. Na autostradach przewróciło się wiele ciężarówek, a na jednej ze stacji benzynowych zawaliła się ściana.

Najpoważniejsza sytuacja na stacji benzynowej, w której zawalił się dach

Tornado przewróciło pojazdy na drodze I-35 na północ od Denton, między Valley View i Sanger, powodując znaczne zakłócenia w ruchu. Wiele obiektów w okolicy zostało zniszczonych. Według doniesień około 150 osób zostało uwięzionych pod zawalonym dachem stacji benzynowej w Valley View.

Najpoważniejsza sytuacja zdaje się mieć miejsce na wspomnianej stacji benzynowej, gdzie doszło do zawalenia się dachu. Ekipy ratunkowe określiły to zdarzenie jako wypadek masowy, a według policyjnych skanerów pod gruzami może być uwięzionych co najmniej 150 osób.

Poszkodowane kilka miejscowości

Akcja ratownicza przez warunki i zagruzowane drogi jest bardzo utrudniona. Na pomoc zostały wezwane służby ratunkowe również z pobliskich miejscowości.