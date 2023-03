Niszczycielskie burze i co najmniej jedno duże tornado, które przetoczyły się przez wiejskie tereny Mississippi w piątek wieczorem, spowodowały śmierć 25 osób, a dziesiątki osób zostały rannych w małych miasteczkach Rolling Fork i Silver City w delcie Mississippi.

Reklama

Gdy ujawniono skalę zniszczeń, burmistrz Rolling Fork, Eldridge Walker, oświadczył: „Moje miasto zniknęło”. Rozmawiając z CNN Walker kontynuował: „Ale jesteśmy odporni i wrócimy silni”.

Rolling Fork liczy około 2000 mieszkańców, z czego około 20 procent mieszkańców żyje poniżej granicy ubóstwa, a 21 procent mieszka w domach mobilnych, co czyni ich szczególnie narażonymi na ekstremalne warunki pogodowe. Miasto jest znane jako miejsce narodzin pioniera muzyki bluesowej Muddy Watersa.

Rolling Fork w lipcu 2022 i po przejściu tornado AFP

Urzędnicy w północno-środkowej Alabamie poinformowali, że jeden mężczyzna zmarł po tym, jak jego mieszkalna przyczepa przewróciła się podczas burzy, zwiększając całkowitą liczbę ofiar śmiertelnych do 26.

Reklama

„Strata będzie odczuwalna w tych miastach na zawsze”, napisał na Twitterze gubernator Mississippi, Tate Reeves, udając się w sobotę do Rolling Fork. „Proszę, módlcie się, aby Boża ręka była nad wszystkimi, którzy stracili rodzinę i przyjaciół”.

Federalna agencja ds. Katastrof FEMA również wysłała zespół do pomocy ratownikom stanowym, a Reeves ogłosił, że zwrócił się do rządu USA o pomoc po ogłoszeniu stanu wyjątkowego we wszystkich hrabstwach dotkniętych ekstremalnymi warunkami pogodowymi.

Czytaj więcej Świat Najsilniejsze od 40 lat tornado na przedmieściach Los Angeles - Mieszkam w Kalifornii od 1965 r., nigdy czegoś takiego nie widziałem. Jesteśmy przyzwyczajeni do trzęsień ziemi - powiedział Michael Turner komentując tornado, które nawiedziło przedmieścia Los Angeles. Silny wiatr zrywał dachy, jedna osoba została ranna.

Joe Biden złożył kondolencje na Twitterze. Prezydent zaoferował również „pełne wsparcie federalne, gdy społeczności wychodzą ze skutków tej burzy”.

Silne burze przetoczyły się również przez części Tennessee i Alabamy, pozostawiając około 60 000 ludzi w regionie bez prądu.

Mississipi: najwięcej ofiar klęsk żywiołowych od 50 lat

Według danych prowadzonych przez National Weather service, liczba ofiar śmiertelnych tornada jest najwyższa w Mississippi w XXI wieku i najgorsza od ponad 50 lat. Katastrofa, która miała miejsce w ten weekend, przewyższyła już bilans tornada w kwietniu 2011 r., które zabiło dziesiątki osób w południowo-wschodnim regionie Stanów Zjednoczonych, w tym 23 w Mississippi.

Reklama

AFP

Klęskę spowodowała burzowa superkomórka, która odpowiada za najgrożniejsze i niesczycielskie tornada w Stanach Zjednoczonych - powiedział Walker Ashley, profesor meteorologii na University of Northern Illinois, rozmawiając z Associated Press.

Meteorolodzy widzieli duże ryzyko tornada z tygodniowym wyprzedzeniem - powiedział Ashley. Centrum przewidywania burz National Weather Service ogłosiło alarm dalekiego zasięgu dla tego obszaru 19 marca.

Matt Elliott, meteorolog zajmujący się koordynacją ostrzeżeń w centrum przewidywania burz National Oceanic and Atmospheric Administration w Norman w stanie Oklahoma, powiedział, że w kilku stanach spodziewane są trudne warunki pogodowe.