O ocaleniu 40-latki informuje stacja CNN Turk.

Stacja podaje też, że ratownicy w Kahramanmaras kopią obecnie tunel, którym zamierzają dotrzeć do dwóch kobiet uwięzionych pod gruzami i 30-miesięcznego dziecka jednej z nich.

W akcji ratunkowej w Kahramanmaras uczestniczą tureccy żołnierze, górnicy i hiszpańscy strażacy - to towarzyszący tym ostatnim pies jako pierwszy zaalarmował, że pod gruzami budynku mogą znajdować się żywe osoby. Po zastosowaniu kamery termowizyjnej okazało się, że żywe osoby znajdują się na głębokości ok. pięciu metrów pod gruzami.

Górnicy wykopali już tunel o głębokości ok. trzech kilometrów. Uwięzione pod ziemią osoby miały nawiązać kontakt z ratownikami uderzając w ścianę i sygnalizując, że pod gruzami są żywe osoby.

W niedzielę spod gruzów jednego z budynków ratownicy z Rosji, Kirgistanu i Białorusi wydobyli żywego mężczyznę po ok. 160 godzinach od trzęsienia ziemi - informuje rosyjskie Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.



Liczba ofiar trzęsienia ziemi - najtragiczniejszej klęski żywiołowej w XXI wieku - wzrosła do blisko 34 tysięcy - odnotowuje Reuters. W Turcji zginęło 29 605 osób, w Syrii - ponad 4 300. Liczba rannych w wyniku trzęsienia ziemi w Syrii ma wynosić co najmniej 7 600, z kolei w tureckich szpitalach przebywa 80 tys. osób poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi. Ok. miliona mieszkańców Turcji straciło dach nad głową.