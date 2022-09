Huragan Ian uderzył we Florydę. Są hrabstwa, w których niemal nikt nie ma prądu

Huragan Ian dotarł w środę do wybrzeża Florydy. W momencie uderzenia we Florydę Ian był huraganem czwartej kategorii - towarzyszył mu wiatr wiejący z prędkością ok. 240 km na godzinę. Obecnie huragan spadł do rangi huraganu pierwszej kategorii.