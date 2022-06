Według amerykańskich służb geologicznych (USGS), trzęsienie ziemi na wschodzie Afganistanu wystąpiło we wczesnych godzinach porannych i miało magnitudę 6,1. Epicentrum znajdowało się w odległości ok. 44 km od miasta Chost, leżącego przy granicy z Pakistanem. Hipocentrum było położone na głębokości ok. 51 km.

Na fotografiach z prowincji Paktika publikowanych w mediach społecznościowych widać gruzy i zniszczone budynki w prowincji Paktika. Przedstawiciel lokalnych władz powiedział BBC, że liczba ofiar śmiertelnych w tej prowincji przekracza 250 i może wzrosnąć, a ponad 200 osób odniosło obrażenia.

Jak podaje agencja Reutera, powołując się na Europejskie Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne (EMSC), wstrząsy były odczuwalne na terenie o szerokości ponad 500 km w Afganistanie, Pakistanie i Indiach. Według tego źródła, doniesienia świadków, którzy doświadczyli trzęsienia ziemi, napłynęły zarówno ze stolicy Afganistanu, Kabulu, jak i stolicy Pakistanu, Islamabadu.

"Niestety, w nocy na terenie czterech dystryktów prowincji Paktika wystąpiło poważne trzęsienie ziemi, w wyniku którego zginęło i zostało rannych setki naszych rodaków, a dziesiątki budynków zostały zniszczone" - przekazał rzecznik rządu Bilal Karimi, wzywając agencje pomocowe do wysłania zespołów w rejon trzęsienia, "aby zapobiec dalszej katastrofie".

Według najnowszych doniesień, na skutek trzęsienia ziemi w Afganistanie zginęło co najmniej 950 osób, a ponad 600 zostało rannych. Przedstawiciel afgańskiego MSW Salahuddin Ayubi przekazał Reuterowi, że w rejon kataklizmu wysłano śmigłowce, by dotrzeć do poszkodowanych oraz dostarczyć zaopatrzenie medyczne i żywność.

Ruiny domów w prowincji Paktika AFP PHOTO /Bakhtar News Agency

- Liczba ofiar śmiertelnych prawdopodobnie wzrośnie, ponieważ niektóre wioski znajdują się w trudno dostępnych obszarach górskich, a zebranie szczegółów zajmie trochę czasu - zaznaczył urzędnik. Ayubi dodał, że najwięcej osób zginęło w prowincji Paktika położonej w południowo-wschodnim Afganistanie. W graniczącej z nią prowincji Chost potwierdzono śmierć 25 osób, 90 poszkodowanych trafiło do szpitali.