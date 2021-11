Najciężej ranni mają nawet 90 proc. poparzonego ciała. Akcję ratunkową zakończono dziś nad ranem. - Nie odkryto w rumowisku więcej osób poszkodowanych niż na początku akcji – podała rano straż pożarna.

Do eksplozji i pożaru dwukondygnacyjnego budynku w Ścinawie przy ul. 1 Maja doszło w środę wieczorem. Budynek częściowo zawalił się, pojawił się ogień. Na miejscu do rana pracowały służby. Dom jest niemal całkowicie zniszczony; nie ma ściany frontowej i większości dachu

Spod gruzów wyciągnięto pięć osób. Ich stan jest ciężki. Niektóre osoby mają ciała poparzone w 70-90 proc. Jedną z rannych kobiet zabrało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Akcja poszukiwawcza trwała osiem godzin. – Na miejscu używaliśmy psów wyszkolonych do poszukiwania ludzi pod gruzami oraz odpowiedniego sprzętu. Na szczęście nie było już poszkodowanych w tym budynku. Zatem ostateczna liczba poszkodowanych osób, które ucierpiały to te pięć opatrzonych lub przewiezionych do szpitala na początku akcji - mówił jeden ze strażaków w rozmowie z Radiem Wrocław.

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną eksplozji. Pod uwagę brane są dwie hipotezy. Jedna zakłada rozszczelnienie butli z propanem-butanem, a druga rozszczelnienie sieci gazowej, która kilka dni temu została zamontowana i przechodziła testy.

W ciągu kilku sekund zniknęła kamienica. Przyczyny zdarzenia będzie teraz badać policja pod nadzorem prokuratury. - To ogromna tragedia, poszkodowane są cztery rodziny. Nie wiemy jeszcze czy uszkodzona została sieć gazowa czy to był wybuch butli z gazem – powiedział lokalnemu portalowi zmiedzi.pl Krystian Kosztyła, burmistrz Ścinawy.

Zapowiedział, że jeżeli poszkodowani mieszkańcy potrzebują schronienia to władze miasta mogą im zapewnić noclegi w Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie lub szkolnym schronisku młodzieżowym. - Na pewno poszkodowane rodziny będą mogły liczyć na zapomogi przewidziane prawem. Kiedy rozeznamy się w sytuacji i potrzebach będziemy organizować wszelką pomoc da nich – zadeklarował Krystian Kosztyła.

To już druga podobna tragedia w ostatnich dniach. W sobotę doszło do wybuchu gazu na ulicy Srebrnej w Szczecinie - Żydowcach. Poszkodowanych wówczas zostało siedem osób. Dorośli w wieku 30-61 oraz dwie dziewczynki 3 i 7 lat. Młodsza ma uraz głowy, a starsza kończyn. Osoby dorosłe doznały różnych obrażeń, od poparzeń po urazy kręgosłupa. Wszyscy przytomni, oprócz 61-letniego mężczyzny, który trafił w ciężkim stanie do szpitala. Ma poparzone około 60 proc. ciała, w tym drogi oddechowe oraz klatkę piersiową.