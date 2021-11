Rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej przekazała informacje dotyczące obecnej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej przy przejściu granicznym w Kuźnicy.

- Noc minęła w miarę spokojnie - powiedziała mjr Katarzyna Zdanowicz. Dodała, że w pobliżu przejścia w Kuźnicy po stronie białoruskiej znajduje się kilkaset ("do 800") osób, które "porozbijały namioty, zorganizowały sobie obóz". - Oczywiście wszystko jest pod okiem służb białoruskich - zaznaczyła. Dodała, że według informacji strony polskiej "do tych 800 osób były dowożone kolejne osoby", a łącznie przy granicy z Polską na terenie Białorusi jest ok. 3-4 tys. migrantów.

Rzeczniczka podkreśliła, że osoby koczujące w pobliżu Kuźnicy w nocy nie próbowały forsować granicy i nie zachowywały się agresywnie.

- Natomiast my w nocy cały czas puszczaliśmy komunikaty i informacje w kilku językach, informujące o tym, że przekraczanie granicy w tym miejscu jest absolutnie zabronione, że osoby te będą zawracane na Białoruś - oświadczyła.

Rzeczniczka przekazała, że w ciągu ostatniej doby na granicy polsko-białoruskiej odnotowano 309 prób nielegalnego przekroczenia granicy. - Wystawiano 85 postanowień o opuszczeniu terytorium naszego kraju i zatrzymano 17 cudzoziemców, którzy będą w procedurze administracyjnej - podała.

Pytana, ilu funkcjonariuszy Straży Granicznej jest na granicy, mjr Zdanowicz odparła, że "jeśli chodzi o Podlaski Oddział SG, to w bezpośredniej ochronie granicy polsko-białoruskiej służbę pełni ok. 2 tys. funkcjonariuszy".

Rzeczniczka była też pytana o aktywność białoruskich służb. - Obserwujemy całą sytuację z powietrza i widzimy, że są tam żołnierze, że jest ich coraz więcej. Wydawałoby się, że kontrolują tę całą sytuację, a dodatkowo dodam, że w rejon tego miejsca ściągani są dziennikarze, którzy nagrywają całą sytuację, oczywiście w sposób propagandowy przedstawiając to mieszkańcom Białorusi. Widzimy, że coraz więcej żołnierzy jest tam, żeby kontrolować, sterować, kierować tymi osobami, które znajdują się w pobliżu linii granicy - powiedziała.



We wtorek w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyła się narada związana z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej.

W poniedziałek od rana grupa kilku tysięcy migrantów próbowała przedostać się z Białorusi do Polski. Na południe od przejścia granicznego w Kuźnicy doszło do próby siłowego przedarcia się na polską stronę. Gdy ogrodzenie graniczne zostało przez migrantów przerwane, polscy funkcjonariusze utworzyli kordon, uniemożliwiając nielegalne przekroczenie granicy.

Od 2 września w związku z presją migracyjną na terenie 183 miejscowości w województwach podlaskim i lubelskim w pasie przygranicznym obowiązuje stan wyjątkowy. Na odcinku granicy z Białorusią ma powstać stalowa zapora wyposażona w czujniki ruchu i kamery.