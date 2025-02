Już sam początek mijającego roku był Impactu jak spełnienie noworocznych życzeń. Zapowiedź wydarzenia pojawiła się w nagłówkach wszystkich portali, w radiu i w mediach społecznościowych. Powód? Michelle Obama potwierdziła swoją pierwszą wizytę w Polsce. W maju, kiedy żona 44. prezydenta Stanów Zjednoczonych wystąpiła na scenie Impact’24 media nazwały wydarzenie “polskim Davos”, cytując na potęgę fragmenty wystąpienia byłej pierwszej damy. Według raportu prof. UMK dr hab. Krzysztofa Celucha, badającego wpływ Impact’24 na rozwój Poznania i Wielkopolski, w samych mediach tradycyjnych kongres wygenerował w ubiegłym roku ponad 4,1 tys. wzmianek, licząc publikacje przed i po wydarzeniu, w mediach polskich i zagranicznych.

Opener dla biznesu

Patrząc na line up trudno stwierdzić jednoznacznie, czy to zasługa Michelle, ale Impact’24 zaliczył rekord frekwencji w stosunku do poprzednich edycji, a sprzedaż biletów na wydarzenie wzrosła o 100 procent. W imprezie wzięło udział 6 000 uczestników, 650 mówczyń i mówców, którzy występowali przez dwa dni symultanicznie na dziewięciu multimedialnych scenach, poruszając tematy ujęte w 23 ścieżki tematyczne. Edycję uświetniło wiele imponujących nazwisk - była premier Finlandii Sanna Marin, amerykański historyk Timothy Snyder, strateg geopolityczny Peter Zeihan, wice naczelny “The Economist” i ekspert AI Kenneth Cukier, politolog Iwan Krastew, znana psychoterapetka Esther Perel, aktor i reżyser Jesse Eisenberg - takich gości próżno szukać na innych polskich konferencjach. Dodajmy wysokich rangą przedstawicielach rządów i największych globalnych firm, banków, gigantów technologicznych jak Google, NVIDA czy Deepmind. “Jutro i liderzy świata na wyciągnięcie ręki”, “Prawdziwy festiwal wymiany idei”, “Opener dla biznesu”, mówili o Impact’24 jego uczestnicy - to dowód na to że Impact rozsadził ramy klasycznych konferencji. Jego nowatorski format zakłada nie tylko międzynarodowych top speakerów ludzi kultury i sztuki, ale luźną atmosferę i ciekawą oprawę wydarzenia, na którą składają się m.in. koktajl, wystawa sztuki w strefie Impact Art, spotkania z artystami.

Pierwsze polskie wydarzenie eksportowe

- Impact stał się jednym z najważniejszych wydarzeń w tej części Europy. Biorąc pod uwagę rangę mówczyń i mówców, organizację, dorównuje najlepszym europejskim konferencjom. Tu spotykają się światowe autorytety, liderzy biznesu, wybitni intelektualiści i politycy z całego świata - mówi Krystian Wolak, pomysłodawca i twórca Impactu. Potwierdzeniem międzynarodowego znaczenia wydarzenia są liczne nagrody, w tym ostatnio przyznane: AEO Excellence Awards 2024 (Best International Conference) oraz Eventex Awards w kilku kategoriach, dwa lata z rzędu, m.in. European Event, Positive Change Event i Thought Leadership. Nietrudno było przewidzieć, że naturalną ścieżką rozwoju będzie międzynarodowa ekspansja. Impact Bucharest odbył się 23-24 października 2024 r. i ogłoszono go najważniejszym wydarzeniem w Europie Południowo-Wschodniej.

Więcej niż tylko konferencja

W ubiegłym roku mogliśmy zauważyć, że Impact to nie tylko wydarzenie, ale także rosnąca liczba publikacji i spotkań z wybitnymi ekspertami pomiędzy edycjami. W serii Impact Books ukazało się osiem książek mówców i mówczyń Impact’24, w tym m.in. “Światło, które zgasło” Iwana Krastewa i Stephena Holmesa, “Stulecie nomadów” Gai Vince, “Wojna made in Russia” Siergieja Miediediewa. Niektórzy autorzy występowali na Impact’24 i podpisywali książki w Impact Bookstore - statystycznie co drugi uczestnik Impact’24 kupił książkę. W tym roku, w serii Impact Books ukażą się m.in. “Praca emocjonalna” Rose Hackman, “Jak wygrać wojnę informacyjną” Petera Pomerantseva, “Błoga ignorancja” Marka Lilli, “Obfitość” Ezry Kleina i Dereka Thompsona czy “Marketing 2.0” Philipa Kotlera. Impact włączył się także w wiele innych wydarzeń odbywających się w Poznaniu - został partnerem Enter Enea Music Festival i patronem Festiwalu po Drodze, który w 2024 r. docierał do małych miejscowości Wielkopolski. Podczas Malta Festival odbyły się Impact Talks, które miały przybliżyć Impact mieszkańcom i mieszkankom Poznania.

Jubileusz i Barack Obama

Organizatorzy przekonali nas już, że dla nich “only sky is the limit”, wygląda na to, że tym roku sięgnęli już chmur ogłaszając Baracka Obamę jako mówcę jubileuszowej, 10. edycji wydarzenia. Swą obecność potwierdzili także m.in. Jens Stoltenberg, John Kerry, Francis Fukuyama, Grażyna Kulczyk, Anne Applebaum, autor książki „Wiek-nie pokoju” Mark Leonard, autorka “Niewolników dopaminy” Anna Lebmke i wiele innych znakomitych osobistości. Impact rozszerza także agendę - po raz pierwszy do Poznania przyjadą liderzy z Azji Wschodniej. - Jesteśmy dumni z tego, że Impact jest dziś silną i rozpoznawalną w Europie polską marką oraz z faktu, że tak wybitne osobistości przyjmują nasze zaproszenie. Naszą ambicją jest, aby to na Impact toczyły się najważniejsze rozmowy na temat przyszłości gospodarczej Europy. - mówi Krystian Wolak, pomysłodawca i twórca Impactu. Impact’25 - jubileuszowa, 10.edycja odbędzie się w Poznaniu 14-15 maja. W tym roku, w październiku planowana jest także II edycja Impact Bucharest.

