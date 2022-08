Czytaj więcej Publicystyka Michaił Gorbaczow nie żyje. Ostatni taki sekretarz Michaił Gorbaczow próbował zreformować Związek Radziecki, a niechcący doprowadził do jego rozpadu. Równie niechcący zlikwidował komunizm. Za co lubiano go na Zachodzie i nienawidzono w Rosji.

Michaił Gorbaczow miał 91 lat. Jego fundacja podała, że były przywódca ZSRR spocznie na Cmentarzu Nowodziewiczym w Moskwie, obok swojej żony, Raisy. Data pogrzebu nie jest jeszcze znana.

- Trudno Gorbaczowa oceniać. Ja go podziwiałem, choć go nie rozumiałem. On do końca wierzył, że można komunizm zreformować, ja natomiast nie wierzyłem w taką możliwość. Tutaj się różniliśmy, ale ja go podziwiałem. On odegrał pozytywną rolę, tylko, że pod przymusem - powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską Lech Wałęsa.



Zdaniem byłego prezydenta RP Gorbaczow „robił to wszystko, bo wiedział, że nie da się utrzymać Związku Radzieckiego, a chciał, żeby świat zostawił w spokoju rozliczenie Rosji za komunizm”. - No i to mu się udało - ocenił, sugerując, że Gorbaczow mógł przechytrzyć świat demokratyczny, który nie rozliczył Rosji za zbrodnie ZSRR.

Czytaj więcej Społeczeństwo Michaił Gorbaczow: Nie rozumiecie Rosji „A co to jest Rosja? To wieki pod rządami Tatarów, wieki pod rządami carów, 70 lat komunistycznej władzy. Wszystko to odbiło się na charakterze narodu, na wielu pokoleniach”

- Każdy będzie inaczej widział Gorbaczowa. Podziwiałem go, lubiłem go nawet. Odchodzi człowiek, który uczestniczył w wielkich wydarzeniach - mówił Wałęsa, zauważając, że „Związek Radziecki był nie do uratowania”.