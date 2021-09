W Pałacu na Wyspie w warszawskich Łazienkach Królewskich odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w 14. plebiscycie Wydarzenie Historyczne Roku 2020.

- Wydarzenie Historyczne Roku to taki konkurs, który jest świętem tych wszystkich ludzi, którzy pracują nad tym, żeby ta przeszłość była jakoś z nami obecna dzisiaj, żeby nie była tylko czymś antykwarycznym, czymś, o czym czytamy w podręcznikach, ale żebyśmy czerpali żywą inspirację do dzisiejszego działania. My nagradzamy w tym konkursie tych, którzy taką pracę wykonują – powiedział Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski.

- Pewnym odkryciem, myślę, po tych czternastu latach konkursu - najważniejszym, jak sądzę - jest przekonanie, że sama ta idea przynosi spektakularne owoce i pokazuje pewną istotną prawdę. Mianowicie, wraz z rozwojem Polski współczesnej, wraz z modernizacją nie tylko, że nie zapominamy o historii, jak kiedyś uważano, ale wręcz przeciwnie. Właśnie modernizacja pozwala nam odkrywać historię, pozwala zobaczyć korzenie tego, co dzieje się współcześnie, nadać sens temu, co robimy współcześnie - zaznaczył prof. Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, przewodniczący komisji konkursowej WHR.

Zwycięski projekt w kategorii Wydarzenie to Obchody Roku Jana Kowalewskiego zorganizowane przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi i Urząd Miasta Łodzi. Ustanowiony przez Senat RP Rok Jana Kowalewskiego stał się impulsem do zrealizowania w rodzinnym mieście wybitnego kryptologa wielu wydarzeń: powstały filmy edukacyjne, słuchowisko „Zagadka Jana K.", wystawa „Szyfry wojny. Jan Kowalewski – nieznany bohater 1920 roku", otwarto Pokój Zagadek. Zwieńczeniem obchodów było odsłonięcie muralu poświęconego człowiekowi, który wsławił się złamaniem sowieckich szyfrów.

Pierwsze miejsce w kategorii Wystawa zajęły „Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie"; tę wystawę stałą w Łódzkim Parku Kultury Miejskiej zrealizowało Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Ekspozycja ulokowana w pięciu zabytkowych drewnianych domach opowiada historię wielokulturowej Łodzi z perspektywy codziennego życia jej mieszkańców. Obok rekonstrukcji wnętrz mieszkalnych i zakładów rzemieślniczych, w każdym z domów znajdują się pokoje kontekstu, które osadzają mikrohistorię i jej bohaterów w realiach epoki.

Miano zwycięskiego projektu w kategorii Edukacja otrzymał portal Polska Biblioteka Muzyczna przygotowany przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Serwis udostępnia zdigitalizowane materiały nutowe utworów solowych, kameralnych i orkiestrowych, dzieła od średniowiecza po współczesność reprezentujące różne style i gatunki oraz materiały ikonograficzne pochodzące z XIX i pierwszej połowy XX wieku. Na portalu www.polskabibliotekamuzyczna.pl zamieszczonych jest blisko 10 tys. obiektów cyfrowych.

Muzeum Historii Polski zdecydowało przyznać własną Nagrodę Specjalną projektowi „Na tropie tajemnicy – ożywianie archiwalnych pocztówek", który został zgłoszony w kategorii Edukacja przez Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu. Dzięki animacjom oglądający mogą przenieść się w czasie i zobaczyć, jak wyglądało w Sosnowcu życie ponad sto lat temu. Zadbano także o szeroką dostępność filmów ? przygotowane materiały są przetłumaczone na polski język migowy, mają napisy oraz audiodeskrypcję. Animacje pokazują dzieje trzech zabytków: fabryki Schoenów, Zamku Sieleckiego, Teatru Zagłębia, oraz głównej ulicy miasta – 3 Maja.

W tym roku do plebiscytu zostało zgłoszonych ok. 200 projektów, z kraju i zagranicy, duża część z nich realizowana była w formie online. Od początku istnienia plebiscytu nadesłano blisko 2000 propozycji, a w internetowym głosowaniu wzięło udział łącznie ponad 50 tys. internautów.