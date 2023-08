Upamiętniono pobyt Piłsudskiego w Kanadzie

Popiersie upamiętnia niezaplanowany pobyt Piłsudskiego w Victorii. Józef Piłsudski wraz z Tytusem Filipowiczem po rozmowach w Tokio wypłynęli w stronę Vancouver na statku handlowym Tartar. 13 sierpnia 1904 roku przybyli do Victorii, gdzie mieli krótki postój. Korzystając z przerwy w rejsie zeszli na ląd, aby zwiedzić miasto. Niestety wrócili za późno i statek odpłynął bez nich. Następnego dnia udało im się dotrzeć do Vancouver i kontynuować swoją podróż do Polski.