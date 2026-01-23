Zbliża się pierwsza niedziela handlowa w 2026 roku. Godziny otwarcia Biedronki, Lidla i innych

Ostatnim razem zakupy w niedzielę można było zrobić w grudniu, w okresie przed Bożym Narodzeniem. Kolejną okazję będziemy mieć już 25 stycznia. To pierwsza z kilku niedziel handlowych zaplanowanych na 2026 rok, w których handel jest dozwolony na mocy obowiązujących regulacji. Oznacza to, że tego dnia otwarte będą zarówno sklepy tradycyjne, supermarkety, jak i galerie.

Reklama Reklama

Pierwsza niedziela handlowa 2026. W jakich godzinach będą otwarte sklepy?

25 stycznia większość dużych sieci handlowych będzie otwartych w standardowych godzinach, choć ostatecznie wszystko zależy od lokalizacji i decyzji kierownictwa danej placówki. Jak będzie to wyglądać w przypadku największych sklepów spożywczych?

Biedronka – 6:00-23:00 – niektóre placówki mogą być otwarte krócej/dłużej w zależności od lokalizacji. Godziny otwarcia danego sklepu można sprawdzić na oficjalnej stronie.

Lidl – 9:00-19:00/8:00-21:00 – godziny otwarcia konkretnej placówki można sprawdzić w aplikacji lub na stronie.

Carrefour – 10:00-18:00/8:00-21:00 – godziny otwarcia poszczególnych sklepów do sprawdzenia na stronie.

Kaufland – 8:00-20:00.

Dino – 8:30-20:00.

Kalendarz niedziel handlowych 2026

W 2026 roku przepisy przewidują, że handel będzie dozwolony łącznie podczas ośmiu niedziel. Po styczniowej dacie kolejne terminy przypadają: