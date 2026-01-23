Rzeczpospolita
Ekonomia
Zbliża się pierwsza niedziela handlowa w 2026 roku. Godziny otwarcia Biedronki, Lidla i innych

Przed nami pierwsza w tym roku niedziela handlowa. 25 stycznia sklepy w całym kraju będą otwarte zgodnie z obowiązującymi przepisami o handlu. W 2026 roku wypadnie osiem takich niedziel.

Publikacja: 23.01.2026 13:29

W 2026 roku wypada osiem niedziel handlowych

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Krzystała

Ostatnim razem zakupy w niedzielę można było zrobić w grudniu, w okresie przed Bożym Narodzeniem. Kolejną okazję będziemy mieć już 25 stycznia. To pierwsza z kilku niedziel handlowych zaplanowanych na 2026 rok, w których handel jest dozwolony na mocy obowiązujących regulacji. Oznacza to, że tego dnia otwarte będą zarówno sklepy tradycyjne, supermarkety, jak i galerie.

Pierwsza niedziela handlowa 2026. W jakich godzinach będą otwarte sklepy?

25 stycznia większość dużych sieci handlowych będzie otwartych w standardowych godzinach, choć ostatecznie wszystko zależy od lokalizacji i decyzji kierownictwa danej placówki. Jak będzie to wyglądać w przypadku największych sklepów spożywczych?

  • Biedronka – 6:00-23:00 – niektóre placówki mogą być otwarte krócej/dłużej w zależności od lokalizacji. Godziny otwarcia danego sklepu można sprawdzić na oficjalnej stronie.
  • Lidl – 9:00-19:00/8:00-21:00 – godziny otwarcia konkretnej placówki można sprawdzić w aplikacji lub na stronie.
  • Carrefour – 10:00-18:00/8:00-21:00 – godziny otwarcia poszczególnych sklepów do sprawdzenia na stronie.
  • Kaufland – 8:00-20:00.
  • Dino – 8:30-20:00.

W 2026 roku konsumenci mogą zrobić zakupy podczas 8 niedziel handlowych
Handel
Kiedy przypadają niedziele handlowe w 2026 roku? Pełna lista 8 terminów

Kalendarz niedziel handlowych 2026

W 2026 roku przepisy przewidują, że handel będzie dozwolony łącznie podczas ośmiu niedziel. Po styczniowej dacie kolejne terminy przypadają:

  • 29 marca (niedziela przed Wielkanocą),
  • 26 kwietnia (przed majówką),
  • 28 czerwca,
  • 30 sierpnia,
  • trzy niedziele w grudniu – 6, 13 i 20 grudnia. 

W pozostałe niedziele obowiązuje zakaz handlu, choć nadal otwarte mogą być mniejsze sklepy, o ile obsługą klientów zajmuje się sam właściciel. Ponadto otwarte mogą być m.in. stacje benzynowe, apteki, piekarnie, cukiernie, kwiaciarnie oraz punkty gastronomiczne.

Kalendarz na 2026 rok. Kiedy wypadają dni wolne od pracy?
IT
Dni wolne od pracy 2026. Kiedy wypadają święta i długie weekendy? Są niespodzianki

Co dalej z zakazem handlu w niedziele?

Przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni obowiązują od 2018 roku i od tego czasu wciąż są przedmiotem debaty. Część polityków proponuje zliberalizowanie zasad. Polska2050 chce wprowadzenia dwóch niedziel handlowych w każdym miesiącu. Projekt ustawy dotyczący tej sprawy został złożony jeszcze w 2024 roku. Pomysł zniesienia niedziel handlowych znalazł się też na liście konkretów (konkret nr 21) przygotowanej przez Koalicję Obywatelską. Póki co jednak rząd nie zapowiada zmian w tym temacie. 

Co o zakazie handlu w niedzielę uważają Polacy? Okazuje się, że zdania są podzielone. Z sondażu pracowni Opinia24 dla Radia Zet przeprowadzonego w maju ubiegłego roku wynikało, że 42 proc. ankietowanych domaga się zniesienia niedziel handlowych, zaś 49 proc. ich utrzymania.

