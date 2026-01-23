Zbliża się pierwsza niedziela handlowa w 2026 roku. Godziny otwarcia Biedronki, Lidla i innych

Aktualizacja: 23.01.2026 14:34 Publikacja: 23.01.2026 13:29
W 2026 roku wypada osiem niedziel handlowych
Foto: Adobe Stock
Ostatnim razem zakupy w niedzielę można było zrobić w grudniu, w okresie przed Bożym Narodzeniem. Kolejną okazję będziemy mieć już 25 stycznia. To pierwsza z kilku niedziel handlowych zaplanowanych na 2026 rok, w których handel jest dozwolony na mocy obowiązujących regulacji. Oznacza to, że tego dnia otwarte będą zarówno sklepy tradycyjne, supermarkety, jak i galerie.
25 stycznia większość dużych sieci handlowych będzie otwartych w standardowych godzinach, choć ostatecznie wszystko zależy od lokalizacji i decyzji kierownictwa danej placówki. Jak będzie to wyglądać w przypadku największych sklepów spożywczych?
Czytaj więcej
W 2026 roku konsumenci mogą planować zakupy podczas ośmiu niedziel handlowych. Trzy niedziele han...
W 2026 roku przepisy przewidują, że handel będzie dozwolony łącznie podczas ośmiu niedziel. Po styczniowej dacie kolejne terminy przypadają:
W pozostałe niedziele obowiązuje zakaz handlu, choć nadal otwarte mogą być mniejsze sklepy, o ile obsługą klientów zajmuje się sam właściciel. Ponadto otwarte mogą być m.in. stacje benzynowe, apteki, piekarnie, cukiernie, kwiaciarnie oraz punkty gastronomiczne.
Czytaj więcej
Do końca roku zostało zaledwie kilka dni. Coraz więcej osób zaczyna już układać przyszłoroczne pl...
Przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni obowiązują od 2018 roku i od tego czasu wciąż są przedmiotem debaty. Część polityków proponuje zliberalizowanie zasad. Polska2050 chce wprowadzenia dwóch niedziel handlowych w każdym miesiącu. Projekt ustawy dotyczący tej sprawy został złożony jeszcze w 2024 roku. Pomysł zniesienia niedziel handlowych znalazł się też na liście konkretów (konkret nr 21) przygotowanej przez Koalicję Obywatelską. Póki co jednak rząd nie zapowiada zmian w tym temacie.
Co o zakazie handlu w niedzielę uważają Polacy? Okazuje się, że zdania są podzielone. Z sondażu pracowni Opinia24 dla Radia Zet przeprowadzonego w maju ubiegłego roku wynikało, że 42 proc. ankietowanych domaga się zniesienia niedziel handlowych, zaś 49 proc. ich utrzymania.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W 2025 r. nowych klientów najszybciej zyskiwały osiedlowe sklepy takich sieci jak Żabka czy ABC. Jedynym sektore...
To jeden z symboli szwedzkiej sieci, doczekały się wielu odwołań czy nawet wersji luksusowych. Niemal niezniszcz...
Rozmowy nad umową handlową między Unią Europejską a Indiami trwają od lat. Jeśli dojdzie do jej podpisania, unij...
W umowie handlowej z krajami Mercosur znalazła się lista ponad 340 produktów z oznaczeniami geograficznymi, dla...
Na umowie UE z krajami Mercosur najwięcej mogą zyskać polscy eksporterzy części i komponentów motoryzacyjnych, b...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas