Informacja o wycofaniu torby krąży już w sieci, a jest ona regularnie bohaterką internetowych virali. Jak kilka lat temu, gdy łudząco podobny model, choć z luksusowej skóry, wprowadziła do oferty marka Balenciaga. IKEA wykorzystała moment i stworzyła nawet internetową odpowiedź, podkreślając, że oryginał jest jeden i kosztuje kilka, a nie kilka tysięcy euro.

Początki marki FRAKTA sięgają lat 60. XX wieku, kiedy IKEA zaczęła sprzedawać coraz więcej drobnych artykułów wyposażenia wnętrz w nowym sklepie IKEA w Kungens Kurva w Sztokholmie w Szwecji. W 1986 r. Ingvar Kamprad i jego ówczesny asystent, Sten Lundén, postanowili przyjrzeć się temu, co tak się dzieje, gdy drobne przedmioty są przenoszone z półek i pojemników do wyjścia ze sklepu. Zauważyli, że klienci mieli dostępne tylko plastikowe koszyki lub torby, które były zbyt małe na wiele przedmiotów. W efekcie musieli dźwigać wiele rzeczy na rękach, co było niewygodne, a w efekcie wielu klientów rezygnowało z zakupów, porzucając towary w drodze do kasy.

Jak powstała torba Frakta

Twórca IKEA z personelem przeanalizował klientów i ich zachowania w około dziesięciu sklepach i doszedł do wniosku, że trzeba stworzyć dużą torbę do noszenia na ramieniu, na wózku platformowym lub w ręku. Kierownik ds. zakupów Lars Göran Peterson otrzymał zadanie zmierzenia wielu produktów z asortymentu, które można było przenosić. To pozwoliło mu ustalić optymalny rozmiar torby.

Podczas podróży na Tajwan Ingvar Kamprad znalazł odpowiedniego producenta. Określili na przykład, że torba musi być wystarczająco duża, aby pomieścić rolki tapety i wystarczająco wytrzymała, aby udźwignąć 50 kg. Tajwański właściciel fabryki pokazał mężczyznom próbkę polipropylenu, materiału często używanego do produkcji dużych worków na ryż. Wtedy powstała Frakta, która okresowo znikała ze sklepów, ale obecna jest w ofercie od dekad.