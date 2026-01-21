Aktualizacja: 21.01.2026 15:56 Publikacja: 21.01.2026 15:51
Ikona zakupów przechodzi metamorfozę. Klienci żegnają klasyczną Fraktę
Foto: Betty Laura Zapata/Bloomberg
Pierwsze informacje o zniknięciu z oferty sklepów IKEA kultowych niebieskich toreb Frakta brzmiały wręcz nieprawdopodobnie. Obecna w ofercie sieci od lat 60. to jeden z symboli firmy i w wersji jaką ją wszyscy znamy, faktycznie czeka ją koniec. Niemniej IKEA zapowiada wprowadzenie nowej, przeprojektowanej wersji torby już niedługo. Dotąd sprzedano dziesiątki milionów sztuk torby w różnych kolorach i modelach.
IKEA w oświadczeniu przesłanym do redakcji „Rzeczpospolitej” podkreśla, że niebieska torba FRAKTA nie zostanie wycofana z produkcji. – Jest światowym symbolem IKEA. Od dziesięcioleci towarzyszy milionom klientów IKEA, stając się czymś więcej niż tylko torbą na zakupy: jest zaufanym kompanem codziennych wyzwań. To wszechstronne, trwałe i niedrogie rozwiązanie do niezliczonych zadań w życiu i w domach ludzi na całym świecie – wyjaśnia Teresa Teleżyńska, liderka ds. Public Relations w IKEA Retail. – Chcemy zapewnić klientów, że torba pozostanie w sprzedaży. Wkrótce wprowadzimy jej zaktualizowaną wersję – zwiększymy udział materiału z recyklingu oraz zmienimy sposób przytwierdzenia uchwytów – dodaje.
Firma mocno rozwija się w kierunku zmian proekologicznych, inwestuje w farmy wiatrowe, nowe modele produkcji czy efektywność energetyczną sklepów.
Informacja o wycofaniu torby krąży już w sieci, a jest ona regularnie bohaterką internetowych virali. Jak kilka lat temu, gdy łudząco podobny model, choć z luksusowej skóry, wprowadziła do oferty marka Balenciaga. IKEA wykorzystała moment i stworzyła nawet internetową odpowiedź, podkreślając, że oryginał jest jeden i kosztuje kilka, a nie kilka tysięcy euro.
Początki marki FRAKTA sięgają lat 60. XX wieku, kiedy IKEA zaczęła sprzedawać coraz więcej drobnych artykułów wyposażenia wnętrz w nowym sklepie IKEA w Kungens Kurva w Sztokholmie w Szwecji. W 1986 r. Ingvar Kamprad i jego ówczesny asystent, Sten Lundén, postanowili przyjrzeć się temu, co tak się dzieje, gdy drobne przedmioty są przenoszone z półek i pojemników do wyjścia ze sklepu. Zauważyli, że klienci mieli dostępne tylko plastikowe koszyki lub torby, które były zbyt małe na wiele przedmiotów. W efekcie musieli dźwigać wiele rzeczy na rękach, co było niewygodne, a w efekcie wielu klientów rezygnowało z zakupów, porzucając towary w drodze do kasy.
Twórca IKEA z personelem przeanalizował klientów i ich zachowania w około dziesięciu sklepach i doszedł do wniosku, że trzeba stworzyć dużą torbę do noszenia na ramieniu, na wózku platformowym lub w ręku. Kierownik ds. zakupów Lars Göran Peterson otrzymał zadanie zmierzenia wielu produktów z asortymentu, które można było przenosić. To pozwoliło mu ustalić optymalny rozmiar torby.
Podczas podróży na Tajwan Ingvar Kamprad znalazł odpowiedniego producenta. Określili na przykład, że torba musi być wystarczająco duża, aby pomieścić rolki tapety i wystarczająco wytrzymała, aby udźwignąć 50 kg. Tajwański właściciel fabryki pokazał mężczyznom próbkę polipropylenu, materiału często używanego do produkcji dużych worków na ryż. Wtedy powstała Frakta, która okresowo znikała ze sklepów, ale obecna jest w ofercie od dekad.
IKEA stawia też konsekwentnie na rozwój w Polsce. To, to jeden z kluczowych rynków, jeśli chodzi o powstawanie produktów dla koncernu, które trafiają na półki sklepowe na całym świecie.
