IKEA żegna swój symbol. Kultowa Frakta już nie będzie taka sama

To jeden z symboli szwedzkiej sieci, doczekały się wielu odwołań czy nawet wersji luksusowych. Niemal niezniszczalna torba jaką ma w domu niemal każdy czeka jednak zmiana. Dotąd sprzedano jej dziesiątki milionów sztuk

Publikacja: 21.01.2026 15:51

Ikona zakupów przechodzi metamorfozę. Klienci żegnają klasyczną Fraktę

Foto: Betty Laura Zapata/Bloomberg

Piotr Mazurkiewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Czy IKEA wycofuje ze sprzedaży swoją kultową torbę Frakta?
  • Jakie zmiany planuje wprowadzić IKEA w nowej wersji torby Frakta?
  • Dlaczego torba Frakta stała się symbolem IKEA na przestrzeni lat?
  • Jakie kroki podejmuje IKEA w kierunku zrównoważonego rozwoju?
  • Jak wyglądała historia powstania torby Frakta w latach 60. XX wieku?
  • Dlaczego Polska jest ważnym rynkiem dla IKEA?

Pierwsze informacje o zniknięciu z oferty sklepów IKEA kultowych niebieskich toreb Frakta brzmiały wręcz nieprawdopodobnie. Obecna w ofercie sieci od lat 60. to jeden z symboli firmy i w wersji jaką ją wszyscy znamy, faktycznie czeka ją koniec. Niemniej IKEA zapowiada wprowadzenie nowej, przeprojektowanej wersji torby już niedługo. Dotąd sprzedano dziesiątki milionów sztuk torby w różnych kolorach i modelach. 

Zmiana kultowej torby Frakta

IKEA w oświadczeniu przesłanym do redakcji „Rzeczpospolitej” podkreśla, że niebieska torba FRAKTA nie zostanie wycofana z produkcji. – Jest światowym symbolem IKEA. Od dziesięcioleci towarzyszy milionom klientów IKEA, stając się czymś więcej niż tylko torbą na zakupy: jest zaufanym kompanem codziennych wyzwań. To wszechstronne, trwałe i niedrogie rozwiązanie do niezliczonych zadań w życiu i w domach ludzi na całym świecie – wyjaśnia Teresa Teleżyńska, liderka ds. Public Relations w IKEA Retail. – Chcemy zapewnić klientów, że torba pozostanie w sprzedaży. Wkrótce wprowadzimy jej zaktualizowaną wersję – zwiększymy udział materiału z recyklingu oraz zmienimy sposób przytwierdzenia uchwytów – dodaje.

IKEA Otwiera 12 sklep w Polsce. Ma być wyjątkowy
Handel
IKEA Otwiera 12 sklep w Polsce. Ma być wyjątkowy

Firma mocno rozwija się w kierunku zmian proekologicznych, inwestuje w farmy wiatrowe, nowe modele produkcji czy efektywność energetyczną sklepów. 

Informacja o wycofaniu torby krąży już w sieci, a jest ona regularnie bohaterką internetowych virali. Jak kilka lat temu, gdy łudząco podobny model, choć z luksusowej skóry, wprowadziła do oferty marka Balenciaga. IKEA wykorzystała moment i stworzyła nawet internetową odpowiedź, podkreślając, że oryginał jest jeden i kosztuje kilka, a nie kilka tysięcy euro.

Trzykrotnie wzrosło zainteresowanie ofertą z drugiej ręki
Handel
IKEA sprzedaje coraz więcej używanych produktów

Początki marki FRAKTA sięgają lat 60. XX wieku, kiedy IKEA zaczęła sprzedawać coraz więcej drobnych artykułów wyposażenia wnętrz w nowym sklepie IKEA w Kungens Kurva w Sztokholmie w Szwecji. W 1986 r. Ingvar Kamprad i jego ówczesny asystent, Sten Lundén, postanowili przyjrzeć się temu, co tak się dzieje, gdy drobne przedmioty są przenoszone z półek i pojemników do wyjścia ze sklepu. Zauważyli, że klienci mieli dostępne tylko plastikowe koszyki lub torby, które były zbyt małe na wiele przedmiotów. W efekcie musieli dźwigać wiele rzeczy na rękach, co było niewygodne, a w efekcie wielu klientów rezygnowało z zakupów, porzucając towary w drodze do kasy.

Jak powstała torba Frakta

Twórca IKEA z personelem przeanalizował klientów i ich zachowania w około dziesięciu sklepach i doszedł do wniosku, że trzeba stworzyć dużą torbę do noszenia na ramieniu, na wózku platformowym lub w ręku. Kierownik ds. zakupów Lars Göran Peterson otrzymał zadanie zmierzenia wielu produktów z asortymentu, które można było przenosić. To pozwoliło mu ustalić optymalny rozmiar torby.

Ikea zmieniła logo. I prawie nikt tego nie zauważył
Handel
Ikea zmieniła logo. I prawie nikt tego nie zauważył

Podczas podróży na Tajwan Ingvar Kamprad znalazł odpowiedniego producenta. Określili na przykład, że torba musi być wystarczająco duża, aby pomieścić rolki tapety i wystarczająco wytrzymała, aby udźwignąć 50 kg. Tajwański właściciel fabryki pokazał mężczyznom próbkę polipropylenu, materiału często używanego do produkcji dużych worków na ryż. Wtedy powstała Frakta, która okresowo znikała ze sklepów, ale obecna jest w ofercie od dekad.

IKEA stawia też konsekwentnie na rozwój w Polsce. To, to jeden z kluczowych rynków, jeśli chodzi o powstawanie produktów dla koncernu, które trafiają na półki sklepowe na całym świecie. 

