IKEA Retail Polska ma powody do zadowolenia. Pomimo licznych wyzwań gospodarczych sieć odnotowała w roku finansowym trwającym od 1 września 2022 do 31 sierpnia 2023 r. przychód przekraczający 6 mld zł, co oznacza wzrost o 9 proc. względem ubiegłego roku. W całości przychodów kanał online osiągnął udział 30 proc.

Reklama

W lipcu tego roku szwedzki producent mebli obchodził też 80-lecie działalności na świecie oraz 62 lata obecności w Polsce. Jak podał, obecnie co piąty produkt sprzedawany w sklepach Ikei na całym świecie pochodzi z polskich fabryk.

Czytaj więcej Prawo w Firmie Kierowniczka w sklepie Ikea uniewinniona. SN oddalił kasacje SN oddalił kasacje prokuratora i oskarżyciela posiłkowego w sprawie rzekomej dyskryminacji wyznaniowej wobec pracownika sieci. W efekcie utrzymał wyrok drugiej instancji uniewinniający kierowniczkę Ikea. Nie odniósł się jednak do istoty sprawy.

– Miniony rok finansowy, choć pełen wyzwań, ponownie pokazuje, że biznes oparty na wartościach ma sens. Wciąż odpowiadamy na rosnące oczekiwania klientów i klientek, rozwijając nasz cały ekosystem omnikanałowy, na który składają się sklepy, nowe formaty czy zdalne punkty kontaktu. Chcemy być bliżej ludzi oraz realnie wspierać ich w prowadzeniu lepszego życia na co dzień – podkreśliła Marina Dubakina, prezeska i dyrektorka generalna ds. zrównoważonego rozwoju w IKEA Retail w Polsce.

– Sytuacja zewnętrzna pokazała nam, że kierunki strategiczne, jakie obraliśmy wiele lat temu, np. rozwój nowych miejsc spotkań z klientami, inwestycje w odnawialne źródła energii, praca z efektywnością energetyczną na poziomie sklepów oraz optymalizacja sieci logistyczno-magazynowej, mogą pozytywnie oddziaływać na naszą planetę i pozwalają równocześnie budować naszą odporność na trudniejsze czasy. Życie w domu nigdy nie było ważniejsze, a tworzenie lepiej pomyślanego domu zawsze będzie naszym celem – dodała.