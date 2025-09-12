Aktualizacja: 12.09.2025 14:55 Publikacja: 12.09.2025 14:42
Foto: materiały prasowe
W piątek przed południem za akcję wywodzącej się z Gdańska międzynarodowej sieci sklepów odzieżowych płacono już 18,59 tys. zł. To kurs najwyższy od roku i jeden z najwyższych w historii giełdowej firmy (w 2022 r. w ciągu sesji akcja kosztowała już 19,039 tys. zł). Rośnie on dziś lekko, a silniej zyskiwał w czwartek (ponad 4 proc.).
Generalnie tydzień mija w Polsce pod znakiem kilkunastu rosyjskich dronów, które przekroczyły granicę powietrzną kraju i zostały zestrzelone lub same spadły. Posiadacze akcji największych firm z sektora handlu detalicznego z GPW zdają się tym nie martwić. Im tydzień mija pod znakiem pierwszych informacji o tym, jak zaczął się dla nich trzeci kwartał, obejmujący okres tzw. „back to school”.
Czytaj więcej
O 400 sklepów Sinsay mniej niż planowano otworzy w tym roku gdańska grupa handlowa po weryfikacji...
Kurs CCC przymierzył się do zwyżki we wtorek, po tym, jak opublikowaliśmy rozmowę z Dariuszem Miłkiem, prezesem spółki. Powiedział on nam, że sezon „back to school” był dla grupy bardzo dobry.
Zarówno akcje LPP, jak i CCC wyraźnie ruszyły w górę w środę, gdy zbiegły się w czasie dwa zdarzenia. Wyniki za pierwsze półrocze i start trzeciego kwartału omówił zarząd katalońskiego Inditeksu, właściciel Zary. Tego samego dnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty do części mieszkańców Polski informując, że natknąć mogą się na drony i co należy zrobić.
Czytaj więcej
Nasz model biznesowy jest taki, że to my mamy zarabiać – mówi Dariusz Miłek, główny akcjonariusz...
Wprawdzie przychody Inditeksu za pierwsze półrocze okazały się niższe od oczekiwań analityków, ale zarząd zasygnalizował, że grupa weszła w trzeci kwartał notując w okresie „back to school” przyspieszenie wzrostu przychodów.
Z pominięciem efektu zmian kursów walut, przychody grupy były wyższe w okresie od 1 sierpnia do 8 września o 8-9 proc. niż rok wcześniej (w pierwszym półroczu w tym samym ujęciu wzrost wyniósł 5 proc., a raportowany 1,6 proc.).
Czytaj więcej
Hiszpański koncern Inditex, właściciel między innymi marek Zara, Bershka i Massimo Dutti, przez l...
Sylwia Jaśkiewicz, specjalistka z Domu Maklerskiego BOŚ sądzi, że to właśnie odbiór i przewidywane rezultaty w sezonie back to school zaważyły także na wzroście notowań LPP.
Sugestię, co może kierować inwestorami przynosi także lektura zestawienia rekomendacji dla LPP. Elena Jouronova, analityczka JP Morgan, która jest do LPP nastawiona sceptycznie od dawna (zaleca podejście neutralne i ma od miesięcy najniższą na rynku wycenę) uznała, że warto podnieść waluację walorów firmy z ponad 13 tys. zł do 15,6 tys. zł.
W raporcie z 29 sierpnia zauważa ona, że notowania LPP mają za sobą dobre miesiące. Ocenia, że inwestorów zachęciły lepsze od oczekiwanych dane o sprzedaży detalicznej w Polsce oraz optymistyczne komentarze zarządu. Ponadto o kilka procent podniosła ona swoje prognozy roczne dla spółki.
Czytaj więcej
W niedzielę pożar strawił budynek rumuńskiego parku logistycznego wynajmowany przez odzieżową gru...
Za około dwa tygodnie LPP publikuje wyniki za drugi kwartał. Jouronova jest zdania, że jeśli spółka nie pobije średniej prognoz biur pod względem przychodu i marżowości operacyjnej, inwestorzy mogą wykorzystać moment publikacji, by realizować zyski. Podtrzymuje ona także, że inwestorzy nie uwzględniają w cenie akcji w wystarczający sposób kosztów rozwoju sieci sklepów Sinsay.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W piątek przed południem za akcję wywodzącej się z Gdańska międzynarodowej sieci sklepów odzieżowych płacono już 18,59 tys. zł. To kurs najwyższy od roku i jeden z najwyższych w historii giełdowej firmy (w 2022 r. w ciągu sesji akcja kosztowała już 19,039 tys. zł). Rośnie on dziś lekko, a silniej zyskiwał w czwartek (ponad 4 proc.).
Firma będąca biznesowym partnerem CCC ma przed sobą ważny rok. W bieżącym uzgodniła już transakcje za 1,7 mld do...
Prezydent USA Donald Trump wezwał unijnych urzędników do nałożenia na Chiny i Indie karnych ceł w wysokości do 1...
Nasz model biznesowy jest taki, że to my mamy zarabiać – mówi Dariusz Miłek, główny akcjonariusz Grupy CCC.
Po dwóch porażkach w sądach niższej instancji prezydent USA Donald Trump ma już w środę ubiegać się o przyspiesz...
Komisja Europejska przedstawiła w środę Radzie wniosek o zawarcie umowy nie tylko o partnerstwie między UE a Mer...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas