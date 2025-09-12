Rzeczpospolita
Ekonomia
Kurs LPP blisko historycznego szczytu. Sceptyczka podniosła wycenę

Notowania największego w Polsce odzieżowego detalisty osiągnęły w piątek roczne maksimum i są niedaleko od historycznego szczytu. Co napędza kurs gdańskiej spółki?

Publikacja: 12.09.2025 14:42

Kurs LPP blisko historycznego szczytu. Sceptyczka podniosła wycenę

Foto: materiały prasowe

Urszula Zielińska

W piątek przed południem za akcję wywodzącej się z Gdańska międzynarodowej sieci sklepów odzieżowych płacono już 18,59 tys. zł. To kurs najwyższy od roku i jeden z najwyższych w historii giełdowej firmy (w 2022 r. w ciągu sesji akcja kosztowała już 19,039 tys. zł). Rośnie on dziś lekko, a silniej zyskiwał w czwartek (ponad 4 proc.).

Akcjonariusze LPP i CCC nie boją się dronów. Ważniejsza szkolna wyprawka

Generalnie tydzień mija w Polsce pod znakiem kilkunastu rosyjskich dronów, które przekroczyły granicę powietrzną kraju i zostały zestrzelone lub same spadły. Posiadacze akcji największych firm z sektora handlu detalicznego z GPW zdają się tym nie martwić. Im tydzień mija  pod znakiem pierwszych informacji o tym, jak zaczął się dla nich trzeci kwartał, obejmujący okres tzw. „back to school”.

Grupa LPP skorygowała prognozę przychodów na rok obrotowy 2025-26
Handel
LPP tnie roczną prognozę. To nie tylko wina pogody

Kurs CCC przymierzył się do zwyżki we wtorek, po tym, jak opublikowaliśmy rozmowę z Dariuszem Miłkiem, prezesem spółki. Powiedział on nam, że sezon „back to school” był dla grupy bardzo dobry.

Zarówno akcje LPP, jak i CCC wyraźnie ruszyły w górę w środę, gdy zbiegły się w czasie dwa zdarzenia. Wyniki za pierwsze półrocze i start trzeciego kwartału omówił zarząd katalońskiego Inditeksu, właściciel Zary. Tego samego dnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty do części mieszkańców Polski informując, że natknąć mogą się na drony i co należy zrobić.

Założyciel CCC: Już się nie potknę, jestem za blisko biznesu
Handel
Założyciel CCC: Już się nie potknę, jestem za blisko biznesu

Właściciel Zary potwierdził pozytywny trend

Wprawdzie przychody Inditeksu za pierwsze półrocze okazały się niższe od oczekiwań analityków, ale zarząd zasygnalizował, że grupa weszła w trzeci kwartał notując w okresie „back to school” przyspieszenie wzrostu przychodów.

Z pominięciem efektu zmian kursów walut, przychody grupy były wyższe w okresie od 1 sierpnia do 8 września o 8-9 proc. niż rok wcześniej (w pierwszym półroczu w tym samym ujęciu wzrost wyniósł 5 proc., a raportowany 1,6 proc.).

Nowy projekt właściciela Zary to element budowania wizerunku firmy innowacyjnej.
Moda
Właściciel Zary ujawnia swoje tajemnice. Pierwszy taki projekt w świecie mody

Sylwia Jaśkiewicz, specjalistka z Domu Maklerskiego BOŚ sądzi, że to właśnie odbiór i przewidywane rezultaty w sezonie back to school zaważyły także na wzroście notowań LPP.

JP Morgan: wycena akcji LPP w górę. Uwaga na wyniki 

Sugestię, co może kierować inwestorami przynosi także lektura zestawienia rekomendacji dla LPP. Elena Jouronova, analityczka JP Morgan, która jest do LPP nastawiona sceptycznie od dawna (zaleca podejście neutralne i ma od miesięcy najniższą na rynku wycenę) uznała, że warto podnieść waluację walorów firmy z ponad 13 tys. zł do 15,6 tys. zł.

W raporcie z 29 sierpnia zauważa ona, że notowania LPP mają za sobą dobre miesiące. Ocenia, że inwestorów zachęciły lepsze od oczekiwanych dane o sprzedaży detalicznej w Polsce oraz optymistyczne komentarze zarządu. Ponadto o kilka procent podniosła ona swoje prognozy roczne dla spółki.

Spłonęło centrum logistyczne LPP w Rumunii. Przenosiny do Polski
Handel
Spłonęło centrum logistyczne LPP w Rumunii. Przenosiny do Polski

Za około dwa tygodnie LPP publikuje wyniki za drugi kwartał. Jouronova jest zdania, że jeśli spółka nie pobije średniej prognoz biur pod względem przychodu i marżowości operacyjnej, inwestorzy mogą wykorzystać moment publikacji, by realizować zyski. Podtrzymuje ona także, że inwestorzy nie uwzględniają w cenie akcji w wystarczający sposób kosztów rozwoju sieci sklepów Sinsay.

Firmy LPP INDITEX

