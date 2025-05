O jakie firmy tu chodzi? - Na przykład Zoom czy usługi Microsoft, nadal działają (pomimo deklaracji, że opuszczają Rosję). Przemysł rosyjski, według prognoz analityków, traci miliardy z powodu pracy tych usług do dziś w Rosji – poskarżył się dyktatorowi Stanisław Iodkowski, szef rosyjskiej firmy IVA Technologies.

Putin wiele razy domagał się już, by udział importu w gospodarce Rosji zmniejszył się do 17 proc. do 2030 roku. Byłoby to najniższym poziomem od czasów Związku Sowieckiego.

Rosjanie kochają zachodnie marki

Rosjanie jednak nie zamierzają pomagać reżimowi w osiągnięciu tego wskaźnika. W ciągu ostatnich 14 lat wskaźnik utrzymywał się na stabilnym poziomie około 20–21 proc. PKB. I nawet po agresji na Ukrainę, po krótkotrwałym spadku, odbił do 20 proc. Wielu niezależnych ekonomistów podkreśla, że oficjalne dane są zaniżone i rzeczywisty udział importu w rosyjskiej gospodarce wciąż jest dużo wyższy.

Udział importu w PKB Rosji osiągnął rekordową wysokość 48,2 proc. w 1992 r., kiedy rząd Jegora Gajdara otworzył granice dla handlu, aby zapełnić puste półki sklepowe. Wtedy Rosjanie po raz pierwszy zobaczyli i mogli kupić wiele zachodnich towarów, o których w czasach komunistycznej dyktatury jedynie słyszeli i marzyli. I tak je pokochali, że do dziś sprzedaż na największych platformach internetowych Rosji bazuje na importowanej produkcji. Najchętniej kupowane są towary zachodnie, znanych marek.