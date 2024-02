Rosyjska myśl techniczna czasu wojny: telewizor na baterie słoneczne

Jeszcze tylko przyssawki

"Moim zdaniem w naszym projekcie szczególnie wyjątkowy jest sposób mocowania panelu telewizora, w tym do lustrzanych powierzchni. Zespół pracuje nad opracowaniem nowych przyssawek, tzw. "stopek gekona", które będą w stanie szybko i skutecznie umocować panel. Przyssawki z mikro bolcami nie wymagają mechanizmów pneumatycznych do odpompowywania powietrza, a także nie posiadają powłok klejących, które pozostawiają ślady na powierzchni. Przyczepność do powierzchni następuje jedynie dzięki specjalnej zewnętrznej strukturze” – mówi Islam Salamow, inżynier projektu.

Projekt jest obecnie w fazie prototypu. Ma być umieszczany na lotniskach i innych dużych obszarach z otwartą przestrzenią i gablotami wystawowymi.