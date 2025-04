Prezydent USA w swoich statystykach handlowych uwzględnia tylko towary, z wyłączeniem usług USA eksportowanych do reszty świata. „Firmy oferujące usługi robią dobry interes na tym [UE] rynku. A zdecydowana większość usług, 80 procent usług, pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Więc ponownie, chcemy wynegocjować rozwiązanie, które będzie najlepsze dla nas wszystkich” – powiedziała.

Poza tym Bruksela rozważa również takie posunięcia, jak możliwy podatek od eksportu złomu do USA, gdzie dostawy z UE cieszą się dużym popytem ze strony amerykańskich hut stali.

UE nie przejmie nadwyżki chińskich towarów

Przechodząc do potencjalnego efektu ubocznego globalnej wojny handlowej, von der Leyen powiedziała, że UE „nie będzie tolerować” przekierowania chińskich towarów do Europy, które zostały objęte amerykańskimi taryfami celnymi, dodając, że Bruksela „podejmie środki ostrożności”, jeśli nowy mechanizm monitorowania wykryje wzrost chińskiego importu. Von der Leyen powiedziała, że zwróciła na to uwagę chińskiemu premierowi Li Qiangowi podczas rozmowy telefonicznej w tym tygodniu.

Niezależnie od wyniku negocjacji z USA, polityka Trumpa radykalnie zmieniła globalne stosunki handlowe – powiedziała von der Leyen – i pobudziła rozmowy między UE a innymi potencjalnymi partnerami handlowymi, w tym Malezją, Tajlandią, Filipinami, Indonezją i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.

Szefowa KE podkreśliła, że wiele krajów świata zgadza się, „aby ściślej z nami współpracować, razem, aby zrównoważyć system i aby wolny handel naprawdę konkurował jakością, a nie cłami”. Zarówno USA, jak i UE, zgadzają się, że zasady Światowej Organizacji Handlu nie zapewniły równych szans, ponieważ Chiny dotowały część swojej produkcji przemysłowej, zalewając rynki globalne.