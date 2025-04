Ujawnił również, jak w tej kwestii doradzał prezydentowi.

— Ostatecznie, mam nadzieję dojdzie do tego, że UE i USA pójdą w kierunku zerowych ceł i wspólnie stworzą strefy wolnego handlu między Ameryką Północną a Europą— mówił Elon Musk. To fragment jego wystąpienia internetowego podczas sobotniego kongresu prawicowej Ligi we Florencji. Liga jest partią rządzącą dzisiaj we Włoszech.

Tymczasem Musk poszedł jeszcze dalej. Na platformie X zaatakował Petera Navarro, doradcę Donalda Trumpa, głównego autora polityki oclenia świata przez USA. „Doktorat z ekonomii na Harvardzie nie jest niczym dobrym. To jest złe. Ten człowiek w życiu nie zbudował nawet g…a” — napisał Musk.