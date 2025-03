12 marca administracja Trumpa nałożyła również 25-procentowe cła na całą stal i aluminium z Brazylii, drugiego co do wielkości eksportera na rynek amerykański po Kanadzie. Rządowi brazylijskiemu do tej pory nie udało się renegocjować powrotu do polityki rocznych bezcłowych kwot eksportowych. „Musimy podjąć dwie decyzje. Pierwsza to odwołanie się do Światowej Organizacji Handlu, co zrobimy, a druga to nałożenie wyższych ceł na produkty amerykańskie. Nie możemy po prostu siedzieć cicho” – powiedział Lula w Tokio, gdzie spotkał się z premierem Japonii Shigeru Ishibą na rozmowach mających na celu wzmocnienie więzi gospodarczych i handlowych.

Japonia też nie zamierza bezczynnie przyglądać się polityce handlowej USA. Premier Ishiba powiedział, że jego rząd położy „wszystkie opcje na stole” w odpowiedzi na cła. Japonia jest drugim co do wielkości eksporterem samochodów na świecie.