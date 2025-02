Brzoska i Solorz sprzedadzą akcje Modivo. CCC zbiera na nie pieniądze

Warunki nowej emisji akcji CCC.

Podsumowując 17 marca nadzwyczajne walne zgromadzenie CCC ma zdecydować o emisji do 2,5 mln akcji serii O, do 10 mln akcji serii N i do 3,2 mln akcji serii P oraz warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia akcji serii O i P.

To w sumie 15,7 mln nowych akcji. Dziś kapitał CCC dzieli się na 68,87 mln akcji. Nowe walory odpowiadałyby więc 18,5 proc. podwyższonego kapitału, na który składałoby się 84,57 mln walorów.

Akcje serii O mają być przeznaczone dla posiadaczy warrantów (serii D), emitowanych dla wehikułów Zygmunta Solorza i Rafała Brzoski w ramach części wynagrodzenia dla inwestorów. Warranty mogą być skonwertowane do 30 czerwca 2027 r. o ile kurs akcji CCC odpowiednio urośnie (w projekcie uchwały zapisano warunek mówiący o wzroście o 50 proc..).

Akcje serii N spółka emituje z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, aby pozyskać pieniądze na odkupienie akcji Modivo.

Akcje serii P mają być przeznaczone dla top menedżmentu CCC (beneficjent główny to Dariusz Miłek, beneficjentów dodatkowych nie wymieniono z imienia i nazwiska), a do ich objęcia uprawniać mają warranty serii E. Realizacja tego uprawnienia miałaby nastąpić po 5 latach od decyzji walnego zgromadzenia.