Ofiarami padają już nie starsze osoby lub te z niewielkim doświadczeniem w e-zakupach. Dlatego tak ważne jest zachowanie czujności podczas korzystania z sieci i elektronicznych instrumentów płatniczych, aby zakupy w sieci mogły być po prostu wygodne i przyjemne.

Długa lista obaw kupujących

Największym konsumenckim niepokojem jest niezgodność towaru z oczekiwaniami – udzieliła tej odpowiedzi aż połowa ankietowanych w badaniu Tpay. Obawy te mogą pojawić się np. w momencie zamawiania produktów z zagranicy, czy pierwszych zakupów w danym sklepie. Prawo w Polsce i za granicą coraz lepiej zabezpiecza interesy konsumentów, np. nakładając na sprzedawcę odpowiedzialność za niezgodności towaru do dwóch lat od daty dostawy zamówionego produktu, lub umożliwiając konsumentowi odstąpienie od umowy. Jednak, gdy towar nie spełni oczekiwań kupującego, jego odesłanie do sklepu np. w Stanach Zjednoczonych może być kosztowne, a proces czasochłonny. Stąd obawa o niezgodność towaru z oczekiwaniami pozostaje cały czas aktualna.

Co ciekawe, internauci z dużo większą dozą zaufania podchodzą do kwestii związanych płaceniem za zakupy online. Dwóch na 10 ankietowanych zadeklarowało, że przy zakupach online najbardziej niepokoją ich problemy z bezpieczeństwem danych i konta bankowego, a 7 proc. - płatności w sieci.

Chociaż problemy z bezpieczeństwem danych i kont bankowych są na drugim miejscu w wynikach badania, to jedynie 19 proc. respondentów wskazało ten powód jako swoją największą obawę podczas zakupów online. To może świadczyć o dużym zaufaniu do mechanizmów bezpieczeństwa, jakie stosują banki oraz o rosnącej świadomości konsumentów, jak dbać o bezpieczeństwo płatności w sieci.

Jednak dostępna technologia to tylko jedna strona tego medalu, drugą jest to, jak klient z tych możliwości korzysta i czy wykorzystuje je w pełni. Ważne jest, żeby klienci byli czujni i podejmowali rozważne działania, czyli np. zwracali uwagę na opinie na temat sklepu internetowego oraz jak długo jest na rynku czy na to jakie metody płatności są dostępne w sklepie. - Nie powinni podawać danych do logowania do bankowości elektronicznej ani pełnych danych karty płatniczej. Wydaje się, że to podstawowe zasady, jednak czasami w pośpiechu bagatelizowane – mówi Patryk Korus, dyrektor Biura Aktywizacji Kanałów i Procesów Cyfrowych w Banku Pekao.