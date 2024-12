Branża w ostatnich latach przeżyła najpierw ogromny boom wywołany popytem podczas pandemii. Zamknięci w domach konsumenci kupowali sprzęt, który mógł im poprawić jakość życia: jak wspomniane suszarki do ubrań, ale też ekspresy do kawy (ponieważ znacznie rzadziej wychodzili do kawiarni). Zapotrzebowanie było tak duże, że brakowało komponentów do produkcji. Później jednak przyszło mocne spowolnienie, na co nałożył się dodatkowy efekt ogólnego spadku nastrojów konsumenckich, w efekcie choćby wysokiej inflacji. Popyt na sprzęt momentalnie spadł i w branży zaczął się kryzys.

Po trzech kwartałach 2024 r. produkcja co prawda wzrosła 4 proc. r./r., ale wynik 15,3 mln sztuk jest daleki od tych notowanych w ostatnich latach. Oznacza również dla branży cofnięcie się do poziomu notowanego w 2015 r.

Już w 2023 r. zatrudnienie w przemyśle AGD zmniejszyło się w efekcie o ok. 1 tys. osób. I ten rok nie będzie pod tym względem lepszy. W 2023 r. sprzedaż dużego AGD w Polsce spadła o 1 mld zł do poziomu 11,3 mld zł, zaś dla małego sprzętu nie zmieniła się w ujęciu wartościom i pozostała na poziomie 5,8 mld zł. Mimo wywołanego inflacją i wzrostem kosztów skoku cen widać, że w ujęciu ilościowym rynek się mocno skurczył.

Nawet obserwowane w ostatnich miesiącach 2024 r. delikatne odbicie znacząco więc rocznych wyników nie zmieni. Niemniej 2025 r. powinien wypaść pod tym względem już lepiej. Tym bardziej że niektórzy producenci konsekwentnie przenoszą produkcję do naszego kraju. O ile Polska była największym producentem AGD w Europie, o tyle ma na tym polu bardzo silnego konkurenta w postaci Turcji, która nie dość, że ma silną markę w postaci Beko, to jest też zapleczem produkcyjnym dla wielu marek, które zlecają tam powstawanie swoich wyrobów. To wygodniejsza alternatywa od odległych Chin, z których transport jest utrudniony, choćby biorąc pod uwagę sytuację w regionie Kanału Sueskiego.

Pomimo znaczących spadków w produkcji Polska dostarcza ok. 40 proc. urządzeń dużego AGD wyprodukowanych w całej Unii Europejskiej. Jest także drugim eksporterem AGD na świecie, na tym polu ustępując jedynie Chinom.