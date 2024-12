Amerykański koncern zmienia dostawców stali, mimo że ceł Trumpa jeszcze nie ma

Dyrektor finansowy P&G, Andre Schulten, powiedział podczas spotkań z inwestorami 21 listopada, że firma będzie musiała dostosować swój łańcuch dostaw w zależności od tego, w jaki sposób Trump wprowadzi nowe taryfy.

Produkcja stali do maszynek do golenia jest pracochłonna, co daje przewagę kosztową producentom indyjskim – powiedział Markus Moll, dyrektor zarządzający w Steel & Metals Market Research, niezależnej firmie badawczej. Szacuje on, że stal produkowana przez Jindal jest tańsza o około 20-25 proc. od konkurencji. Indyjska firma produkuje ten materiał od około 15-20 lat, głównie na potrzeby klientów w Indiach.

Według danych przeanalizowanych przez Reuters, P&G ograniczyło import z japońskiej firmy Proterial oraz szwedzkiego Alleima. W okresie od początku roku do października import z Proterial spadł o niemal 59 proc. w porównaniu z 2023 rokiem, a w przypadku Alleima P&G nie odnotowało żadnych dostaw stali w bieżącym roku.