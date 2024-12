Nowe zasady sprzedaży owoców i warzyw od 2025 roku. Co oznaczają dla klientów?

Nowe przepisy dotyczą sprzedaży owoców i warzyw, a także niektórych przetworów owocowych i warzywnych. Od nowego roku na etykiecie lub opakowaniu będą musiały znaleźć się szczegółowe informacje na temat produktu. Ma to zapobiec wprowadzaniu klientów w błąd podczas zakupu. Co dokładnie będą zawierać nowe oznaczenia?

Nowe oznaczenia na owocach i warzywach

Jak informuje Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku, wynikają z dwóch rozporządzeń Komisji Europejskiej dotyczących norm handlowych przy sprzedaży owoców i warzyw.

Zgodnie z nimi od nowego roku klienci mają mieć dostęp do szczegółowych informacji o produktach, zanim dokonają zakupu. Powinny one być wyraźnie widoczne na etykiecie lub opakowaniu. Nowe wymogi mają zapobiec oszustwom i wprowadzaniu w błąd konsumentów. Dotyczy to także zakupów online.

Zasady znakowania owoców i warzyw. Jakie informacje znajdą się na etykiecie?

Nowe przepisy unijne nakładają na handlowców obowiązek zadbania o to, by informacje dotyczące sprzedawanych artykułów rolno-spożywczych były łatwo dostępne dla klientów i czytelne.