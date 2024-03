Coraz ostrzejsza walka Lidla i Biedronki. To będzie tania Wielkanoc?

– Dyskonty jak zwykle dobrze wyczuwają intencje i potrzeby konsumentów i podążają dokładnie ich tokiem myślenia. To badanie tylko potwierdza słuszność z punktu widzenia biznesowego tego typu narracji – mówi Robert Biegaj, ekspert rynku handlowego z Grupy Offerista. – Ta „walka na ceny” szybko się nie zakończy. Może się tylko zaostrzyć. I to w jednym kierunku, tj. działania będą jeszcze bardziej zintensyfikowane, bo sieci będą widziały w tym głębszy sens.

Bezkompromisowa walka na ceny trwa między Lidlem i Biedronką od kilku tygodni, a sieci przerzucają się ofertami i promocjami. Biedronka oferuje te same produkty nawet o połowę taniej niż jeszcze niedawno, co w oczywisty sposób przekłada się na zainteresowanie konsumentów. Lidl odpowiada zarówno swoimi akcjami, jak i nową kampanią reklamową, w której wyjaśnia, że nie różnicuje cen miedzy regionami, co ma robić Biedronka. Do tego przekonuje, że wskazane w asortymencie kategorie ma tańsze niż rywal.

Eksperci wskazują, że wojna cenowa z reguły prowadzi do dwóch scenariuszy. W pierwszym konsumenci przez jakiś czas na tym wygrywają, bo robią zdecydowanie tańsze zakupy. W drugim wariancie nie wygląda to już tak dobrze. – Sieci, owszem, trzymają obniżone ceny, ale przeważnie na jakiejś grupie towarów, które wówczas mocno promują. Pozostałe ceny są bez zmian, czasem zaś rosną – uważa Robert Biegaj. – Zatem konsument, żeby być tak naprawdę dobrze do przodu, musiałby pewne rzeczy kupować w jednym sklepie, drugie w innym. Tyle tylko, że szybko by się zgubił w szacunkach, bo promocje wyjątkowo często się zmieniają.

Inflacja wciąż spada

Sama wojna cenowa ma ograniczony wpływ na zmniejszanie poziomu inflacji. Według szacunków NBP może to być wpływ rzędu 0,1–0,2 pkt proc., w sytuacji gdy – jak podał w piątek GUS – wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) wzrósł w lutym o 2,8 proc. rok do roku po zwyżce o 3,7 proc. w styczniu i 6,2 proc. w grudniu.

Jak szacują analitycy, inflacja może w marcu dalej spowalniać, sięgając nawet 2,2 proc. O ile zwyżki cen towarów tłumione są głównie przez tendencje na rynku surowców energetycznych i rolnych, aprecjację złotego oraz dążenie firm do zmniejszenia zapasów, o tyle np. na rynku usług takich hamulców już nie ma. W kolejnych miesiącach może dojść do ponownego wzrostu inflacji.