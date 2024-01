Chiński eksport spadł po raz pierwszy od 2016 roku

Z opublikowanych w piątek przez chińskie władze danych wynika, że eksport Chin mierzony w dolarach amerykańskich wyniósł w 2023 roku 3,38 bln dolarów. Oznacza to, że w porównaniu do 2022 roku spadł o 4,6 procent. W 2022 roku chiński eksport wzrósł o 7 procent w stosunku do 2021. Spadek eksportu Chiny odnotowują pierwszy raz od 2016 roku, gdy słaby popyt na świecie sprawił, że spadł on o 7,7 procent.

Chińska gospodarka nadal ma gigantyczną nadwyżkę eksportu nad importem. Przy spadku importu o 5,5 procent, do 2,56 bln dolarów, wyniosła ona 823 miliardy dolarów.

- W zeszłym roku globalne ożywienie gospodarcze było słabe. Słaby popyt zewnętrzny uderzył w chiński eksport – powiedział na konferencji prasowej, cytowany przez CNN, Lyu Daliang, rzecznik Generalnej Administracji Ceł.

Zdaniem chińskich władz, eksport z Państwa Środka nadal będzie mierzyć się z trudnościami, gdyż nie zapowiada się, by światowy popyt mocno się odbił, a do tego dochodzą praktyki protekcjonistyczne w wielu krajach. Nie oznacza to jednak, że nie widać symptomów poprawy: w grudniu 2023 roku eksport wzrósł w porównaniu do grudnia 2022 r. o 2,3 proc. i był to drugi miesiąc z kolei, gdy eksport rósł. Wcześniej, przez sześć kolejnych miesięcy, eksport Chin malał.