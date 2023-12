240 mln zł na podwyżki. Lidl nie zostaje w tyle za konkurencją

Zatrudniająca obecnie blisko 27 tysięcy osób sieć Lidl Polska ma ambitne plany dalszego wzrostu zatrudnienia i przyciągania pracowników dobrymi warunkami płacy i pracy. Na podwyżki i stworzenie nowych miejsc pracy planuje przeznaczyć w 2024 roku ponad 240 mln zł, a zatrudnienie ma wzrosnąć o ponad 600 osób.

Przede wszystkim jednak, co najważniejsze dla pracowników, od stycznia 2024 wzrosną wynagrodzenia. W zależności od miejsca pracy początkujący pracownicy sklepów zarobią na pełnym etacie od 4550 do 5550 zł brutto (3431,83-4113,07 zł netto), z rokiem stażu od 4800 do 5750 zł brutto (3602,13 - 4250,12 zł netto), a z dwuletnim stażem od 5000 do 6000 zł brutto (3738,19 - 4420,43 zł netto). W magazynach wynagrodzenia wzrosną odpowiednio od 5050 do 5650 zł brutto (3772,45 -4181,6 zł netto), z rocznym stażem pracownik zarobi od 5350 do 6000 zł brutto (3977,02 – 4420,43 zł netto), z dwuletnim od 5600 do 6300 zł brutto (4147,34 - 4625,01 zł netto), a po trzech latach od 5950 do 6600 zł brutto (4386,17 – 4829,58 zł netto).

Kierownicy sklepów także dostaną podwyżki. Początkujący menedżer zarobi 7250 zł brutto (5271,98 netto). Do dyspozycji kierowników sklepów (co ma duże znaczenie poza dużymi miastami, gdzie nie funkcjonuje transport publiczny) jest również samochód służbowy.

- Zapewnienie zespołowi Lidl Polska możliwości rozwoju, a także awansów, wysokich wynagrodzeń oraz benefitów pozapłacowych to jeden z naszych kluczowych celów. Dlatego właśnie od stycznia 2024 roku wynagrodzenia pracowników sklepów i centrów dystrybucji ponownie wzrosną. Dodatkowo planujemy wzrost zatrudnienia o ponad 600 osób. Na podwyżki wynagrodzeń oraz utworzenie nowych stanowisk przeznaczymy łącznie ponad 240 mln zł – mówi, cytowany w komunikacie prasowym, Włodzimierz Wlaźlak, prezes Lidl Polska.