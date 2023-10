Unijna dyrektywa o minikredytach i płatnościach częściowych

Po zatwierdzeniu nowej dyrektywy i kredytach konsumenckich (CCD 2) przez Parlament Europejski 9 października zrobiła to sama Rada Europejska. Kraje Unii mają dwa lata na jej wdrożenie do swego ustawodawstwa i wprowadzenie w życie w ciągu 12 miesięcy. Najpóźniej do października 2026 nowy akt prawny zastąpi poprzednią dyrektywę z 2008 r.

Reklama

Reklama

Zasadniczą nowością jest uwzględnienie w niej kredytów konsumenckich do 200 euro i innych rozwiązań związanych z płatnościami częściowymi lub odroczonymi. To ostatnie wzięto pod uwagę z powodu szybko rosnącej w ostatnich latach popularności rozwiązania proponowanego przez handel. Sprowadza się ono do hasła: kup teraz, zapłać później — pisze AFP.

Nowa dyrektywa zwiększa zdecydowanie ochronę konsumenta, który otrzyma wszelkie niezbędne informacje i będzie mógł świadomie podjąć decyzję o wyborze rodzaju sfinansowania zakupu, tak do do wielkości jak i do czasu trwania tego finansowania. Robienie większych zakupów będzie wymagać udzielenia przez kupującego więcej informacji poza samą kartą bankową, co może okazać się mniej korzystne dla sprzedającego — ocenił Julien Cailleau, wicedyrektor generalny Oney Bank i prezydent Oney France.

Czytaj więcej Budżet i podatki OECD proponuje śrubę podatkową wobec gigantów ponadnarodowych OECD ogłosiła projekt porozumienia o opodatkowaniu firm ponadnarodowych, które ograniczy powszechne uchylanie się przez nie od płacenia podatków w krajach ich działania poprzez proceder optymalizacji podatkowej.

Obecna dyrektywa nie uwzględnia płatności częściowej czy odroczonej, nie wiążą się z tym żadne dodatkowe wymogi udzielania informacji przez kupującego. Przy niedużych sumach dodatkowe koszty można pominąć. Wyższe sumy będą wiązać się z informowaniem klienta o rocznym poziomie oprocentowania. W ostatnim czasie te stopy bardzo rosły, oprocentowanie kredytu konsumenckiego do 3 tys. euro wynosi we Francji od 1 października 21,75 proc.