OECD proponuje śrubę podatkową wobec gigantów ponadnarodowych

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju z siedzibą w Paryżu została uprawniona przez grupę krajów G20 do koordynowania międzynarodowych negocjacji ws. ograniczenia praktyk uchylania się od płacenia podatków przez firmy ponadnarodowe. Opublikowany teraz projekt wielostronnej konwencji nie jest jeszcze gotowy do podpisu, bo są kraje (Indie, Brazylia, Kolumbia) mający pewne zastrzelenia. Głównym jej celem jest jednak sprawiedliwszy podział podatków od zysków osiąganych przez giganty ponadnarodowe, zwłaszcza przez fimy cyfrowe z grupy GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple).

- Panuje duża zgoda co do generalnej struktury tekstu umowy wśród około 140 krajów uczestniczących w negocjacjach — powiedziała dziennikarzom Manal Corwin, dyrektorka ośrodka OECD ds. polityki fiskalnej i administracji. Organizacja z Paryża nie zmieniła swego celu, chce doprowadzić do podpisania tęgo porozumienia do końca roku — dodała w relacji AFP.

Projekt wielostronnej konwencji ogłoszony teraz przewiduje przypisanie części wpływów fiskalnych od zysków bardzo dużych podmiotów krajom, w których mają swych klientów, niezależnie od państwa w którym dany podmiot założył centralę i domicyl podatkowy. Obecnie zwłaszcza giganty cyfrowe wybrały kraje o najkorzystniejszym systemie podatkowym, a nie prowadzą w nich dużej działalności. Są to w Europie Irlandia i Luksemburg. To prowadzi do powszechnej rywalizacji podatkowej.

Nowe przepisy będą dotyczyć największych firm ponadnarodowych, o obrotach ponad 20 mld euro rocznie i rentowności powyżej 10 proc. Takich firm jest na świecie około setki. W razie przyjęcia nowych przepisów, 25 proc. ich zysków przekraczających 10 proc. obrotów zostanie przekierowane do krajów, w których zostały osiągnięte. Pieniądze te będą podzielone proporcjonalnie między krajami, w których dany podmiot osiągnął obroty minimum miliona euro (250 tys. euro w krajach z PKB mniejszym od 40 mld euro). Każdego roku powinno być do podziału ok. 200 mld dolarów — wynika z wyliczeń OECD, która przewiduje, że ta reforma zapewni dodatkowe przychody podatkowe od 17 do 32 mld dolarów.