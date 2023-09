Twarde rozmowy UE-Chiny. Zaskakująco pozytywne wyniki

Czytaj więcej Gospodarka Wiceszef KE w Chinach. Chodzi nie tylko o samochody elektryczne — Nie zamierzamy odcinać się od współpracy gospodarczej z Chinami — zapewnił podczas forum w Szanghaju wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Valdis Dombrovskis. Będzie do tego musiał przekonać władze w Pekinie.

Kluczowe jest więc w tej sytuacji, że podczas wspólnej konferencji prasowej kończącej rozmowy, chiński wicepremier zapewnił, że jego kraj jest skłonny „przyjąć większy import z krajów UE”. Ale zaraz potem dodał : — Chiny mają nadzieję, że UE zachowa powściągliwość w stosowaniu środków zaradczych w handlu i ustabilizuje oczekiwania dotyczące rozwoju handlu między Chinami a UE. Nie powstrzymał się również od krytyki zapowiedzi unijnego dochodzenia w sprawie subsydiów do aut elektrycznych importowanych z Chin. — Strona europejska powinna działać ostrożnie i nadal utrzymywać wolny i otwarty rynek — powiedział wicepremier He Lifeng cytowany przez Bloomberga.

Chińczycy wskazali jednocześnie, że dochodzenie w sprawie chińskich aut elektrycznych nie jest jedynym protekcjonistycznym posunięciem podjętym przez UE. „W ostatnim tygodniu oficjalnie weszła w życie unijna ustawa o europejskich chipach, która wiąże się z ogromnymi dotacjami mającymi wzmocnić unijny przemysł chipów. W czerwcu UE uruchomiła europejską strategię bezpieczeństwa gospodarczego, co stanowi zasadniczo krok w kierunku zmniejszenia ryzyka i stwierdziła, że ​​chińscy dostawcy 5G, Huawei i ZTE, stwarzają znacznie większe ryzyko niż inni dostawcy 5G. Pod taką retoryką niektóre kraje UE podobno podejmują kroki mające na celu wykluczenie Huawei i ZTE, przy czym najnowszym przykładem są Niemcy, których działania spotkały się z ostrą reakcją Chin, a nawet niemieckiego środowiska biznesowego” — czytamy w „Global Times”.

Kto by ucierpiał na wojnie handlowej

W każdym razie nic nie wskazuje na to, że Chińczycy mogliby w najbliższej przyszłości usztywnić swoje stanowisko. Chińskie cła byłyby trudne do przewidzenia i mogłyby potencjalnie bardzo utrudnić działalność wielu firm europejskich, w tym francuskie grupy luksusowe, dla których największa gospodarka Azji jest kluczowym rynkiem. To zresztą Francuzi właśnie najbardziej w tej chwili naciskają na usztywnienie unijnego stanowiska w rozmowach z Chinami. Tymczasem wiadomo, że gdyby rzeczywiście do tego doszło, jako pierwsi ucierpieliby niemieccy producenci samochodów luksusowych, zwłaszcza Mercedes i Porsche, marki tak cenione przez chińskich kierowców.

Według obliczeń Allianz Trade, gdyby UE rzeczywiście podwyższyła cła o 1 punkt procentowy, straty strony chińskiej wyniosłyby około 8,4 miliarda dolarów. To dużo, ale jedynie 0,2 proc. wartości chińskiego eksportu w porównaniu z 1,5 proc. importu UE. Uzależnienie od chińskich towarów mogłoby więc przerodzić się w asymetryczny szok inflacyjny, ponieważ Europa musiałaby zaakceptować wyższe ceny surowców krytycznych.