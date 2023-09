Po zakupowe okazje do internetu. Zwyczaje zakupowe na trudne czasy

70 proc. Polaków już przeniosło - lub właśnie przenosi - do Internetu zakupy w przynajmniej jednej dużej kategorii z rodzinnych wydatków, takich jak odzież, kosmetyki, elektronika, motoryzacja, chemia domowa i leki - wynika z raportu Izby Gospodarki Elektronicznej oraz Mobile Institute.

- Zakupy w internecie to najpopularniejsza strategia zakupowa na trudne czasy. Częściej w sieci w związku ze spowolnieniem gospodarczym i inflacją kupuje 50 proc. badanych konsumentów. Częściej kupujemy w Internecie, ponieważ jest możliwość porównywania produktów i ofert - mówi Patrycja Sass-Staniszewska, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej.

Gdy ceny rosną dynamicznie, a przyszłość jest niepewna, 3 na 10 konsumentów preferuje zakup jak najszybciej wszystkiego, co jest im potrzebne. Ponieważ uważają, że pieniądz traci szybko na wartości, a więc oszczędności są coraz mniej warte. Wyznawcy tej strategii kupują planowo, hurtowo, a także gustują w zamiennikach. Do zakupów na zapas przyznaje się 11 proc. badanych, z kolei 14 proc. zamierza podczas kryzysu kupować częściej, a 7 proc. większe ilości produktów. W ramach naprawy finansów, Polacy najczęściej zaczęli prowadzić budżet domowy i kontrolować wydatki (choć na mniejszą skalę niż rok temu), a także odłożyli wydatki inwestycyjne. W związku z inflacją i niepewnością, część badanych wypłaciła gotówkę, a część - odwrotnie - zaczęła opłacać wszystko cyfrowo po to, by lepiej śledzić wydatki, czyli właściwie zdigitalizowała swoje finanse. Co 10. osoba wymieniła złotówki na bardziej stabilną walutę.

58 proc. przyznaje, że ze względu na inflację częściej kupuje w sieci

Osłabienie kondycji finansowej odczuwają prawie wszyscy badani. Jedynie zamożni Polacy (zarabiający co najmniej 7 tys. zł miesięcznie) uważają, że ich sytuacja jest lepsza niż rok temu. Jednak nawet oni stawiają na e-commerce. 58 proc. przyznaje, że ze względu na inflację częściej kupuje w sieci.